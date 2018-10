Yeşilyurt Belediyesi, Malatya Tanıtım Günlerine damga vurdu

İstanbul Yeni Kapıda gerçekleştirilen Malatya Tanıtım Günlerinde Yeşilyurt’un sahip olduğu bütün değerleri bir bütün halinde tanıtma fırsatı yakaladıkları belirten Başkan Çınar, “Standımızı ziyaret eden misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak, ilçemizin tarihi ve kültürel dokusunu, yöresel ürünlerimizi, tarımsal ürünlerimizi ve coğrafik güzellikleri anlattık, her yönüyle başarılı geçen bir etkinlikten en iyi şekilde faydalandık” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt’u İstanbul’a taşıdıklarını ve tanıtım günlerinden istedikleri geri dönüşleri aldıklarını kaydeden Çınar, “Standımızda ağırladığımız misafirlerimizin güzel düşünceleri, önerileri ve tespitleri bundan sonra ki hizmetlerimize ışık tutacaktır. Malatyalılar arasında kaynaşma, tanışma ve dayanışma ruhuna önemli katkılar sunan etkinliklerde ‘Yeşilyurt Gurbet Değil’ temasıyla hizmet veren standımızda; uzakta olsalar da yüreği memleket sevgisi ile dolu gönül dostlarımızla hasret gidermenin, muhabbet etmenin ve fikir alış verişi yapmanın mutluluğunu yaşadık. Gurbetçilerimiz dört gün boyunca memleket özlemlerini dindirme fırsatı yakalarken, burada yaşayan diğer vatandaşlarımız ise Malatya ve Yeşilyurt hakkında detaylı bilgilere sahip oldular. Gurbette yaşayan hemşerilerimizin Malatya ile olan bağlarını güçlendirmek için bu tür kültürel etkinlikleri önemli görüyoruz.” Şeklinde konuştu.

Düzenledikleri etkinlikler ve farklı tanıtım meteryallerinin 2.Malatya Tanıtım Günlerine damga vurduğunu dile getiren Başkan Çınar, şunları söyledi:

“İlçemizin tarihi ve turistik yerleri, sanayisi, turizmi, tarımsal ürünleri ve yöresel mutfağını tanıtırken, hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ve projelerimizin yanı sıra bundan sonraki hedeflerimizi misafirlerimizle paylaştık. Yöresel mutfağımızın eşsiz lezzete sahip tandır ekmeği, içli köfte, kiraz yaprağı sarması, gün kurusu, kiraz kurusu ve pestil başta olmak üzere çeşitli ürünler ikram ettiğimiz misafirlerimize Yeşilyurt’u ve Belediye hizmetlerimizi anlatan broşürler ve dergi hediye ettik, böylelikle sıla hasretlerini az da olsa gidermeye çalıştık. Devasa yatırımlarımız arasında yer alan Beylerderesi Şehir Parkı projemiz başta olmak üzere ilçemizin gelişimine ışık tutan bütün yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerimizi üç boyutlu hologram gösterisiyle ziyaretçilerimize aktardık. Bunun yanı sıra Beylerderesi Şehir Parkımızın minyatür uygulamasına hemşehrilerimiz çok büyük ilgi gösterdi. Standımızın içindeki sinevizyonun yanı sıra kurulan çadırın dışında ki dev ekranda Yeşilyurt’u anlatan görüntüler ve hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturduk. Yeşilyurt’un sosyal ve kültürel özellikleri ile Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz Bilgi Yarışmamız büyük beğeni toplarken, yöneltilen sorulara en fazla doğru cevabı veren misafirlerimize tablet başta olmak üzere özel hediyeler takdim ettik. Bakanlarımızı, Valililerimizi, Milletvekillerimizi, Rektörlerimizi, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımızı, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Başkanlarımızı, yazılı ve görsel medya kuruluşlarımızın değerli temsilcilerini standımızda ağırladık, ilçemiz ve belediye hizmetleri hakkında detaylı bilgiler sunduk. Yaptığımız röportajlar ve katıldığımız canlı yayınlarda tüm dünyaya Yeşilyurt’un tarihi, kültürel, doğal, ekonomik ve turistik değerleriyle birlikte yöresel yemek ve tatlılarımızı anlattık. İlçemizin doğal zenginlikleri, yemekleri ve tarihi yerlerinin tanıtımını sağlayacak ‘ Lezzet Vadisi’ projemizin amacını ve hedefini geniş kapsamlı anlattık. Tüm misafirlerimizi kentimiz ve ilçemizdeki eşsiz güzellikleri yerinde görmeleri ve yöresel yemeklerimizi yerinde yemeleri için davet ettik. Tanıtımlarımızın kentimiz ve ilçemizin turizm, ekonomik ve kültürel hayatına olumlu yansımalarda bulunacağını ümit ediyorum. 3 boyutlu hologram gösterimizle, ikramlarımızla, bilgi yarışmamızla, halk oyunu ekibimizin gösterileriyle her anı heyecanlı, her anı renkli, her anı dolu dolu geçen etkinliklerde hemşehrilerimize hizmet ettik. Keyifli geçen etkinliklerimiz ve farklı tanıtım meteryallerimizle dikkatleri üzerimize çekmeyi başarırken, Yeşilyurt’un da hafızalara yerleşmesini sağladık. Renkli, canlı ve hareketli bir görüntüye sahip olan standımız gurbetçilerimiz ve diğer misafirlerimizin buluşma noktasına dönüştü.”

Açtıkları standa gösterilen yoğun ilgi ve alakanın kendilerini onurlandırdığını belirten Başkan Çınar, "Tarihi ve kültürel özelliklerini kendi içerisinde sağlam bir şekilde muhafaza eden Yeşilyurt İlçemizin tüm yönleriyle tanıtmak ve Belediye hizmetlerimizi daha geniş kesimlere duyurmak adına güzel bir etkinlikte yer almak bizleri mutlu etti. Sahip olduğumuz kültürel değerlerin yanı sıra, marka olmuş ürünlerimizin tanıtılması açısından elimizden gelen gayreti gösterdik. Gördüğümüz ilgi ve alaka bizleri gururlandırdı. Bundan sonrada fuar ve tanıtım günleri gibi organizasyonlarda sürekli yer alıp Malatya ve Yeşilyurt’ta ki büyük değişimi anlatmaya ve aktarmaya önem vereceğiz. Ayrıca Malatya Tanıtım Günlerinin verimli geçmesi adına aylardır çok yoğun bir mesai yaptıktan sonra standımızda misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayan Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize ve personellerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA