Yeşilyurt Belediyespor, Şampiyonluk Kupasını Görkemli Bir Törenle Aldı

2019-2020 Futbol Sezonunda TFF. 3.Liginde mücadele etme hakkı elde eden Yeşilyurt Belediyespor, şampiyonluk kupasını görkemli bir törenle teslim aldı. Malatya’ya yıllar sonra 3.Lig takımı kazandıran turuncu-yeşilli takımın antrenörleri ve futbolcuları, şampiyonluk sevincini taraftarlarla birlikte doyasıya kutladılar. Şehir turu ve kupa takdim töreni sırasında Malatya’nın sokakları bayram yerine döndü.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU ŞEHİR TURU VE KUPA TÖRENİYLE ZİRVEYE ÇIKTI

2018-2019 Futbol Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Liginde yakaladığı büyük başarıyı şampiyonlukla taçlandırıp 3.Lige yükselen Yeşilyurt Belediyespor’da şampiyonluk coşkusu, düzenlenen şehir turu ve kupa töreniyle doruk noktaya ulaştı.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önünde bir araya gelen Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Yöneticileri, Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktör Hayati Palancı ve futbolcular, ilk olarak üstü açık otobüsle şehir turu attılar.

Renkli ve heyecanlı anlara sahne olan şehir turu sırasında vatandaşlar, 3.Lige yükselme başarısı gösteren turuncu-yeşilli takım oyuncularına yakın ilgi ve alaka gösterdiler. Sloganlar ve tazühatlar eşliğinde gerçekleşen şehir turu sırasında şampiyonluk coşkusunu vatandaşlar ve esnaflarla paylaşan futbolcuların tezahüratlara karşılık vermeleriyle güzel bir tablo oluştu.

TARAFTARLARDAN ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARINA YOĞUN İLGİ

Bir saate yakın süren şehir turundan sonra Malatya Park AVM önünde gerçekleşen kupa takdim töreni ise oldukça hareketli ve renkli geçti. Yeşilyurt Belediyespor atkıları ve formalarıyla alanı dolduran vatandaşlar, şampiyon Yeşilyurt Belediyespor’u bağrına bastı. ‘Şampiyon Yeşilyurt Belediyespor’, ‘Malatya Sizinle Gurur Duyuyor’ tezahüratlarında bulunan taraftarlar, elde edilen tarihi başarıdan dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını söylerken, Malatya’ya 3.Lig takımı kazandıran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar başta olmak üzere kulüp yöneticileri, antrenörler ve futbolculara teşekkürlerini sundular.

Şampiyonluğun mimarlarını bağrına basan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla renkli anların oluşmasını sağladılar. Meydanı dolduran vatandaşlar, şampiyonluk coşkusunu meşaleler yakıp sloganlar atarak kutladı. Otobüs üzerinden vatandaşları selamlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, Teknik Direktör Hayati Palancı ve futbolcular, gösterilen yoğun ilgi karşısında duygulandıkları gözlendi.

ŞAMPİYONLUK KUPASI TAKDİM EDİLDİ, COŞKU VE SEVİNÇ TAVAN YAPTI

2019-2020 Futbol Sezonunda TFF. 3.Liginde mücadele etme hakkı elde eden Yeşilyurt Belediyespor’un Bölgesel Amatör Futbol Ligi Play-Off şampiyonluk kupası T.F.F. Bölgesel Amatör Lig Koordinatörü Fahrettin Eserdi tarafından takdim edildi. Atılan konfeti ve meşalelerle muhteşem bir manzaranın oluştuğu törende şampiyonluk kupasını havaya kaldıran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, Kulüp Yöneticileri, Teknik Direktör Hayati Palancı ve futbolcular, 3.Lige yükselmenin sevincini meydanda bulunan taraftarlarla birlikte doyasıya kutladılar. Törende şampiyonlara madalyaları da verildi.

“HEYECANLIYIZ, SEVİNÇLİYİZ, MUTLUYUZ”

Şampiyonluk kupasını aldıkları için çok büyük heyecan ve mutluluk yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, uzun lig maratonunda takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ederek, şampiyonluğu Malatya ve Yeşilyurt’a armağan etti.

“BU GURUR, BU BAŞARI HEPİMİZİN, TÜM MALATYALILARINDIR”

Malatya’ya yıllar sonra ikinci bir profesyonel takım kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şampiyonluk kutlama programına yoğun ilgi gösteren siz değerli hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Çok renkli ve güzel bir şehir turundan sonra futbola gönül vermiş olan siz değerli hemşerilerimizle şampiyonluk kutlamalarında bir arada olmaktan onur duyuyoruz. Bu güzel günü bize nasip eden Yüce Rabbime hamd ediyoruz. Yeşilyurt Belediyespor’umuzun bu şampiyonluğu tüm Malatya’ya, Yeşilyurt’a hayırlı uğurlu olsun. Kentimize ikinci bir profesyonel takım kazandırdığımız için çok büyük onur, gurur ve mutluluk duymaktayız. Alın teriyle kazanılan haklı şampiyonluğumuzun mutluluğunu hemşerilerimizle birlikte kutlamaktan gurur duyuyoruz. Sezon başından beri takımımıza inandık ve güvendik, inanmasaydık 3.Lige çıkamazdık. Her zaman güvenimizi takıma hissettirdik, onlarda ellerinden geleni yaparak, imkânsız gibi gözüken süreçleri başarıya atlatarak, büyük bir özveri ve gayretle takımı 3.Lige taşıdılar. Hayati hocamız ve futbolcu kardeşlerimiz uzun yıllar unutulmayacak bir başarı hikâyesinin altına imza attılar. Kulüp Yönetimimizin başarılı çalışmaları, taraftarlarımızın iç ve dış saha demeden takımın arkasında durması, sahada ki kazanma hırsı ve mücadele ruhu bizi 3.Lige taşımıştır. Bu başarı ilçemizin sportif alanlardaki gelişimine ışık tutacaktır, daha güzel gelişmelere zemin oluşturacaktır. Malatya’ya yakışan bir hedefe ulaşmak hepimizi gururlandırmaktadır. Gerek şampiyonlukla sonuçlanan grup maçlarımız gerekse de Ağrı 1970 Spor ile oynadığımız final maçımızda bizleri yalnız bırakmayan siz değerli taraftarlarımızın bu başarıda büyük emeği vardır. Yeşilyurt Belediyespor 3.Lige çıktıysa bu başarıda hepimizin el birliği var, gayreti var, çabası var. Hep beraber kenetlendik, hep beraber başardık, bizi iç ve dışı saha maçlarında yalnız bırakmayan taraftarlarımıza şükran borçluyuz, bu başarıda taraftarımızın büyük emeği vardır. Malatyalılar kenetlendiği zaman başaramayacağı hiçbir şey yoktur, işte Yeşilyurt Belediyespor’umuzun şampiyonluğu, emek var, gayret var, birlik ve beraberlik var, sahiplenme var, bunun sonucu olarak ta kentimize yıllar sonra 3.Lig takımı kazandırdık. Çok zor günlerden geçtik ancak yılmadık, pes etmedik, bize inananların destekleriyle mücadeleyi bırakmadık. El ele vererek, gönül gönüle çalışarak başarılı sonuçların altına hep birlikte imza attık ve alnımızın teriyle hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. Bu gurur, bu başarı hepimizin, tüm Malatyalılarındır. Bütün alanlarda büyük gelişim kat eden güzel ilçemiz sportif alanlarda hak ettiği başarıya bu tür şampiyonluklarla ulaşacaktır. Yarınlarımızın bugünlerimizden daha iyi olması için çok çalışıp, çok emek sarf edeceğiz. Mübarek Ramazan Ayında bizlere şampiyonluğu ve 3.Ligi nasip eden Yüce Rabbime binlerce kez hamd ediyoruz. Önümüzdeki sezon mücadele edeceğimiz TFF.3.Ligde kentimiz ve ilçemizi en güzel şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza yoğunluk vereceğiz. Tek amacımız; Malatya ve bölge futboluna katkı sunmaktır. Bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız ve kentimizi sportif alanlarda daha güzel bir geleceğe taşıyacağız inşallah, daha güzel bir gelecek bizleri bekliyor. Yeşilyurt Belediyespor’umuzun bu tarihi zaferi Anadolu’nun Yükselen Değeri Malatya’mıza, Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’umuza, bölgemize, spor camiamıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

“ŞAMPİYONLUK COŞKUMUZA ORTAK OLAN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER”

Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu, turuncu-yeşilli takımın şampiyon olup 3.Lige yükselmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını, sezon başından beri takıma inanan ve desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, şampiyonluğu tüm Malatya ve Yeşilyurt’a hediye ettiklerini söyledi.

Şampiyon oldukları için mutlu olduklarını belirten Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Palancı, “Bize şampiyonluğu nasip eden Rabbime binlerce kez hamd ediyoruz, çok zor süreçlerden geçerek bugünlere geldik, hak ettik ve alın terimizin karşılığını aldık. İnşallah gelecekte daha büyük başarıları hep birlikte kutlarız, Malatya ve Yeşilyurt’umuz bunu sonuna kadar hak ediyor. Şampiyonluk yolunda bizi asla yalnız bırakmayan başta Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a, Kulüp Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza, futbolcularımıza, taraftarlarımıza ve şampiyonluk coşkumuza ortak olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

T.F.F. Bölgesel Amatör Lig Koordinatörü Fahrettin Eserdi ise, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Hüsnü Güreli’nin tebriklerini iletirken, 3.Lige yükselme başarısını gösteren Yeşilyurt Belediyespor Kulübünü kutladı.

Uzun emekler ve gayretler sonucunda şampiyonluk kupasına kavuşan Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü Hayati Palancı ile futbolcular, taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirip bu anı ölümsüzleştirdiler.

Şampiyonluk kupası takdim törenine Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, AK Parti İlçe Başkanları ile Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, sivil toplum ve meslek örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)