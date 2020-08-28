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28 Ağustos 2020 Cuma 16:34

Yeşilyurt Bindal’ın 70 yıllık sorunu çözüldü

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin etkin, hızlı, çözüm üreten önemli bir yönünün olduğunu ifade ederek, Yeşilyurt ilçesi Bindal Mahallesinin 70 yıllık tapu sorununun etkin ve tam teşekküllü bir çalışmayla ortadan kaldırıldığını söyledi.

Yeşilyurt Bindal'ın 70 yıllık sorunu çözüldü
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Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Yeşilyurt ilçesi Bindal Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Bindal’ın kurulduğu günden buyana AK Parti’ye büyük destek verdiğini ifade eden Milletvekili Öznur Çalık, “Vatanını, milletini, cumhurbaşkanını, AK Parti’yi seven bütün kardeşlerimiz burada. Bölgedeki mahallelerimiz ile birlikte Malatya’da, AK Parti’nin en önemli destekçisi oldunuz” dedi.

Çalık, bölgeye bugüne kadar önemli hizmetlerin yapıldığını ve çalışmaların sürdüğünü kaydederek, “Gelirken asfaltlanan yollarımızı gördük. Hala devam eden ve yapılması gereken yatırımlar ile hizmetlerin olduğunu biliyoruz. Özellikle Bindal Mahallemizdeki sathi kaplama çalışmasında 7 kilometrelik yol programa alınmış vaziyette. Sizlerin talepleriyle yollarımız yapılacak. Yollar, binalar yapılır, fiziki gerçekleşmelerin hepsini tamamlarız ama Bindal ile alakalı çok önemli bir sorun vardı. 70 yıllık ve katlanarak büyüyen bir sorun vardı. Vatandaşlarımızın 70 yıl önce oturdukları toprakların kendi adlarına tapusunu çıkarıyorlar. Çıkarılan bu tapudan sonra dönemin yetkilileri tapulara itiraz ediyor, ‘buralar sizin değildir’ diyor. Bu itirazın üzerine öğünden itibaren bugüne kadar itirazlarla birlikte katlanarak büyüyen bir sorun haline geliyor. O gün üzerinde tapu olan vatandaşımızın vefat etmesi, arkasından birçok verasetlerin intikal etmesi sorunun katlanarak büyümesine neden oluyor. En son geldiğimiz noktada 2020 yılı itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a bizzat muhtarımızı götürdük. Beraber oturduk, konuştuk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin etkin, hızlı, çözüm üreten en önemli yönünü gördük. Hemen tüm talimatlar verildi. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın da talimatlarıyla maliyeden halledilmesi gereken işlerde aynı zamanda takip edildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Naci Ağbal ile yaptığımız görüşmeler Berat Bakanımızın destekleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un olaya tam teşekküllü bir şekilde el koymasıyla başlayan süreç bugün Bindal’ın 70 yıllık sorununun neticelenmesine vesile oldu” dedi.

“En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımıza yapıyoruz”

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile sürekli bir görüşme gerçekleştirildiğini anlatan Çalık, “Muhtarımız ve vatandaşlarımız sürekli görüştüler. Hiçbirinde de ‘of’ demediler. Bu noktada Milli Emlak Genel Müdürümüz Tufan Büyükuzun’a, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a çok özel teşekkürlerimi iletiyorum. Bu yüce gönüllü vatandaşlarımızın çözülemeyen, kronikleşen sorununu çözüp, neticelendirmelerinden dolayı gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki en büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımıza yapıyoruz. Bu sistemi ülkemizle buluşturan, bütünleştiren ve her birimiz için örnek kimliğini yüreğimize işleyen liderimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Çözemeyeceğimiz hiçbir sorunun olmadığını görüyorum”

Çalık, hep birlikte Bindal’ın, Yeşilyurt ve Malatya’nın daha güzel olması için çalıştıklarını belirterek, “Çok önemli yatırımları getirdik, getirmeye de devam ediyoruz” dedi. Milletvekili Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın incir, kuru incir ve kuru üzüm müdahale alımlarına bu yıl kayısının da ilave edildiğine dair açıklamasını anımsatarak, “Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısının ardından verdiği müjdeyi Malatya’mız ayakta alkışladı. TMO’nun kayısı alımı yapması Malatya’mızın ekonomisi, çiftçimiz ve üreticimiz için büyük önem taşıyordu. Kayısımızın Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımının gerçekleştirilmesi çiftçimize ve üreticimize büyük katkı sağlayacak. Kayısımız, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınması özellikle siz kayısı üreticilerimizi çok ciddi manada sevindirmiş, bizleri de çok mutlu etmiştir. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü’ne desteklerinden, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Konuları özel takip ederseniz ve işin içerisine derinlemesine girerseniz, sorunu içselleştirirseniz çözemeyeceğimiz hiçbir sorunun olmadığını görüyorum. Hele de, lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bütün sorunlar, Malatya ve bizim için yok hükmündedir. İmkansız zaman alır, zor hemen yapılır” diye konuştu.


Çalık’a Yeşilyurt ilçesi Bindal Mahallesi ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcıları Şahin Özer ve Kadir Can Esen, AK Parti Yeşilyurt ilçe başkanı Muhammed Yalçınkaya ile partililer eşlik etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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