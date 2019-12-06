Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübünden Vali Baruş’a Ziyaret

Vali Aydın Baruş, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Goalball 4. Lig Erkek müsabakalarında 3. Lige 2. Olarak yükselen Malatya Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübünü makamında kabul etti.

Malatya Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şerif Büyükdağ, antrenör ve sporcuların katıldığı ziyarette Başkan Büyükdağ, “ Goalball görme engellilere ait has bir oyundur. Sadece görme engelliler oynayabilir. Önümüzde yapacağımız müsabakalarda görme engellileri temsil ederek, ilimize başarı getirmeyi planlıyoruz. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan Vali Aydın Baruş’a teşekkür ederiz " dedi.

Vali Baruş da Malatya Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü üyelerini tebrik ederek, sizlerin bu başarısı bizleri oldukça memnun etti ve gururlandırdı. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu başarıların katlanarak artmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)