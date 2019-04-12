Yeşilyurt Muhtarlar Derneğinden Vali Baruş’a Ziyaret

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz “31 Mart yerel seçimlerinden sonra aramıza katılan yeni muhtarlarımız ve eski muhtarlarımızla birlikte önümüzdeki 5 yıllık sürede Sayın Valimizin emrinde birlikte çalışacağız. Göreve bir haftadır başladık, çıkmış olduğumuz yolda Rabbim bizlere yar ve yardımcı olsun. Memleketimize inşallah faydalı şeyler yaparız diye tahmin ediyorum. Bu vesileyle ilk ziyaretimizi şehrimizin mülki amiri Sayın Valimize yapmış bulunmaktayız. Bizleri kabullerinden dolayı saygılarımızı sunarız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş, "İnşallah Mahallelerimiz için vatandaşlarımızla beraber, el ele faydalı, güzel çalışmalar yaparsınız. Bizlerde sizlerden güç alarak, sizlerden destek alarak mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları için, tüm toplum kesimlerinin ihtiyaçları için elimizden gelen çabayı gösteriniz. Vatandaşlarımızın içinden gelen insanlar olarak, hem onların lideri olarak hem de birebir yaşamış olduğunuz mahallenin sorunlarına vakıf olarak sizlerin yardımı bizim açımızdan son derece önemli. Siz bire bir vakıf olduğunuz konuları bize iletirseniz biz elimizden gelen her türlü tedbiri almaya çalışırız. Sadece emniyet ile ilgili tedbirlerin haricinde gençlerimizin spor yapabileceği alanların yapılması spor kulüplerinin oluşturulması ile gençlerimizi, çocuklarımızı uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması için yapılacak çalışmalar büyük önem taşıyor. Bu ihtiyaçların, sorunların giderilmesinde tabi ki tüm kamu kurumları olarak, Belediyeler olarak birlikte hareket etmek gerekiyor. O anlamda bizde önümüzdeki süreçte Belediyelerimiz ile birlikte bu sorunları çözmek için işbirliği yapacağız. Yeşilyurt ilçesinde yaşayan vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek için sizlerle birlikte çaba göstereceğiz. Yapacağınız çalışmalarda Allah yardımcınız olsun inşallah bu dönem hepimiz için hayırlı olur" dedi.

Vali Aydın Baruş’un muhtarlarla tanışarak bir süre sohbet etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle ziyaret sona erdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)