Yeşilyurt MYO öğrencileri kendi tasarımlarından oluşan defile düzenledi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Moda ve Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından tasarlanarak hazırlanan kıyafetler Bahar Defilesi sunuldu. Öğrenciler defilede bayrak, vatan ve kadına yönelik şiddeti içeren temaları da vurguladılar.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Moda ve Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından tasarlanan ve hazırlanan kıyafetler “Milat” adı altında Bahar Defilesi ile gösterildi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Bahar Defilesinin açılışına Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin eşi Songül İnce, akademik ve idare personel, öğrenciler ve aileleri katıldılar.

Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Moda ve Tasarım Bölümü öğrencilerince tasarlanarak hazırlanan kıyafetler, Teknoloji, Saygı ve Sevgi, Barış ve Özgürlük, Neşe ve Eğlence, Doğa Tutkusu, Tarih ve Coğrafya, Şiddet ve Terör, Kadına Şiddet, Vatan ve Bayrak temaları işlenerek sahnelendi.

Geleneksel ve yöresel kıyafetlere de vurgu yapılan tasarımların sergilendiği Bahar Defilesinde Kadına Şiddet teması yoğun ilgi görürken, vatan ve bayrak teması yine büyük beğeni topladı.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Öğrencilerimle gurur duydum, çok güzel temalar işlendi. Kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik tema çok güzeldi. Her bir tasarım ayrı ayrı güzledi. Vatan ve bayrak sevgisini yansıtan temada işlendi. Bilimsel ve dijital temalar da vardı. Hiçbir şey küçümsenemez, büyük işler küçük adımlarla başlar ve zamanla birer markaya dönüşür. Bu çalışmaları devam ettireceğiz, öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Her öğrencimiz ileride kendi markasını oluşturabilecek, belki de Malatya Turgut Özal Üniversitesi markasını ileride başarabiliriz.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)