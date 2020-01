Yeşilyurt’ta Depremde Hasar Gören Binalarda İncelemeler Başlatıldı

YEŞİLYURT’TA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Merkez üssü Elazığ Sivrice olup, Malatya ve Elazığ’ta 40’a yakın vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan, 1.600’e yakın vatandaşımızın da yaralandığı 6.8 şiddetindeki depremin ardından Yeşilyurt’ta hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

BAŞKAN ÇINAR, HASAR GÖREN EV VE İŞYERLERİNİ İNCELEDİ

Hafta sonunu Doğanyol ve Pütürge’de geçiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni haftanın ilk gününde Yeşilyurt’u karış karış gezerek vatandaşlara ve esnaflara ‘geçmiş olsun’ dileklerini sunup, hasar gören ev ve işyerlerinde incelemelerde bulundu.

“7/24 HALKIMIZIN EMRİNDEYİZ”

Vatandaşların her hangi bir mağduriyet yaşamaması için gereken önlemleri aldıklarını, depremden zarar görenlere her türlü yardımın yapılacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğal afetler toplumlar ve insanların hayatlarını ciddi oranda etkilemesine rağmen millet olarak böylesine zor günlerde el ele vererek her türlü zorluğun üstesinden gelebiliyoruz. Elazığ ve Malatya’da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından millet olarak ortaya koyduğumuz yardımlaşma, dayanışma ve kenetlenme ruhu; dimdik ayakta durmamızı sağlamaktadır. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve yardımseverlik ruhuyla hareket ediyoruz. Depremin ardından sosyal ve spor tesislerimizde halkımızı ağırladık, sıcak bir ortamda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızla birlikte el ele gönül gönüle hareket ederek dayanışma ruhumuzu güçlendirdik, tüm dünyaya bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik.İşte bu dayanışma ve yardımseverlik görüntümüz her türlü takdirin üzerindedir.Bizlerde yeni haftanın ilk mesaisine her zaman olduğu gibi sabahın ilk ışıklarıyla başladık ve ilçemizi karış karış gezerek vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi paylaştık. Hasar gören binalarda detaylı incelemelerde bulunduk. Devletimizin tüm imkânları seferber edilmiş durumdadır, depremden dolayı zarar gören hemşerilerimize gerekli yardımlar yapılacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta 7/24 halkımızın emrindeyiz, her türlü yardım ve desteği vermeye hazırız.” dedi.

“HASARLI EVLER VE YAPILARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR BAŞLADI”

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Başkan Çınar, “6.8 şiddetindeki depremin ardından ilçemizin farklı bölgelerinde ki ev ve işyerlerinde genel çapta hasar tespit çalışmalarına hız verildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzün gözetiminde başlayarak Zabıta Müdürlüğümüzün katkı sağladığı saha çalışmaları sırasında yaşanan afet dolayısıyla hasar gören binalar tek tek incelenerek kayıt altına alınmaya başlandı. 7269 sayılı ‘Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair’ kanunun 13 ncü maddesine göre yürütülen iş ve işlemler sırasında uygun olmayan binalar ve yapılar mühürlenmektedir. Alanında deneyimli uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleşen hasar tespit çalışmalarında yıkılmasına karar verilecek binalarla ilgili resmi işlemler hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi almak isteyen hemşerilerimiz, gerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden, gerekse de 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz aracılığıyla Zabıta Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirler. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğidir. Depremde zarar gören hemşerilerimizin yanında ve destekçisi olacağız. Bugüne kadar hiçbir hemşerimizin aç ve açıkta olmasına asla müsaade etmedik, bundan sonrada etmeyiz. Devletimizin tüm imkânları halkımız için seferber edilmiş durumdadır. Aziz milletimize ve hemşerilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)