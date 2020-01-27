Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Ocak 2020 Pazartesi 19:19

Yeşilyurt’ta Depremde Hasar Gören Binalarda İncelemeler Başlatıldı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 6.8 şiddetindeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte ilçe genelindeki evler ve işyerlerinde hasar tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Yeşilyurt'ta Depremde Hasar Gören Binalarda İncelemeler Başlatıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

YEŞİLYURT’TA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Merkez üssü Elazığ Sivrice olup, Malatya ve Elazığ’ta 40’a yakın vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan, 1.600’e yakın vatandaşımızın da yaralandığı 6.8 şiddetindeki depremin ardından Yeşilyurt’ta hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

BAŞKAN ÇINAR, HASAR GÖREN EV VE İŞYERLERİNİ İNCELEDİ

Hafta sonunu Doğanyol ve Pütürge’de geçiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni haftanın ilk gününde Yeşilyurt’u karış karış gezerek vatandaşlara ve esnaflara ‘geçmiş olsun’ dileklerini sunup, hasar gören ev ve işyerlerinde incelemelerde bulundu.

“7/24 HALKIMIZIN EMRİNDEYİZ”

Vatandaşların her hangi bir mağduriyet yaşamaması için gereken önlemleri aldıklarını, depremden zarar görenlere her türlü yardımın yapılacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğal afetler toplumlar ve insanların hayatlarını ciddi oranda etkilemesine rağmen millet olarak böylesine zor günlerde el ele vererek her türlü zorluğun üstesinden gelebiliyoruz. Elazığ ve Malatya’da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından millet olarak ortaya koyduğumuz yardımlaşma, dayanışma ve kenetlenme ruhu; dimdik ayakta durmamızı sağlamaktadır. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve yardımseverlik ruhuyla hareket ediyoruz. Depremin ardından sosyal ve spor tesislerimizde halkımızı ağırladık, sıcak bir ortamda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızla birlikte el ele gönül gönüle hareket ederek dayanışma ruhumuzu güçlendirdik, tüm dünyaya bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik.İşte bu dayanışma ve yardımseverlik görüntümüz her türlü takdirin üzerindedir.Bizlerde yeni haftanın ilk mesaisine her zaman olduğu gibi sabahın ilk ışıklarıyla başladık ve ilçemizi karış karış gezerek vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi paylaştık. Hasar gören binalarda detaylı incelemelerde bulunduk. Devletimizin tüm imkânları seferber edilmiş durumdadır, depremden dolayı zarar gören hemşerilerimize gerekli yardımlar yapılacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta 7/24 halkımızın emrindeyiz, her türlü yardım ve desteği vermeye hazırız.” dedi.

“HASARLI EVLER VE YAPILARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR BAŞLADI”

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Başkan Çınar, “6.8 şiddetindeki depremin ardından ilçemizin farklı bölgelerinde ki ev ve işyerlerinde genel çapta hasar tespit çalışmalarına hız verildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzün gözetiminde başlayarak Zabıta Müdürlüğümüzün katkı sağladığı saha çalışmaları sırasında yaşanan afet dolayısıyla hasar gören binalar tek tek incelenerek kayıt altına alınmaya başlandı. 7269 sayılı ‘Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair’ kanunun 13 ncü maddesine göre yürütülen iş ve işlemler sırasında uygun olmayan binalar ve yapılar mühürlenmektedir. Alanında deneyimli uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleşen hasar tespit çalışmalarında yıkılmasına karar verilecek binalarla ilgili resmi işlemler hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Başlatılan çalışmalarla ilgili bilgi almak isteyen hemşerilerimiz, gerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden, gerekse de 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz aracılığıyla Zabıta Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirler. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğidir. Depremde zarar gören hemşerilerimizin yanında ve destekçisi olacağız. Bugüne kadar hiçbir hemşerimizin aç ve açıkta olmasına asla müsaade etmedik, bundan sonrada etmeyiz. Devletimizin tüm imkânları halkımız için seferber edilmiş durumdadır. Aziz milletimize ve hemşerilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Baruş ve Başkan Gürkan depremde hasar gören yerleri gezdiler Vali Baruş ve Başkan Gürkan depremde hasar gören...
Başkan Gürkan, “Türk Milleti Çok Vefalı Ve Yardımsever” Başkan Gürkan, “Türk Milleti Çok Vefalı Ve...
Başkan Gürkan, “Ekiplerimiz Malatya’nın Her Noktasında Saha Taraması Yapıyor” Başkan Gürkan, “Ekiplerimiz Malatya’nın Her...
MHP Heyeti, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde inceleme yaptı MHP Heyeti, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde inceleme...
Vali Baruş Depremden Etkilenen Kale ve Merkez İlçelerinde İncelemelerde Bulundu Vali Baruş Depremden Etkilenen Kale ve Merkez İlçelerinde...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden, Malatya Pütürge’ye Yardım Eli Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden, Malatya...
Malatya Büyükşehir Belediyesi tüm imkânlarını seferber etti Malatya Büyükşehir Belediyesi tüm imkânlarını...
Milletvekili Tüfenkci, Doğanyol’da incelemelerde bulundu Milletvekili Tüfenkci, Doğanyol’da incelemelerde...
Malatya Valiliğinden Deprem Hasar Tespiti İçin Duyuru Malatya Valiliğinden Deprem Hasar Tespiti İçin...
Başkan Güder, Depremden Hasar Gören Doğanyol Ve Pütürge İlçesini Ziyaret Etti Başkan Güder, Depremden Hasar Gören Doğanyol Ve...
Çalık’tan esnaf ziyareti Çalık’tan esnaf ziyareti
Başkan Gürkan, “Yeni Bir Kongre Ve Fuar Merkezi Kazandıracak Olmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz” Başkan Gürkan, “Yeni Bir Kongre Ve Fuar Merkezi...
Vali Baruş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi Yatırımlarını İnceledi Vali Baruş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi...
Vali Baruş, Sosyal Yaşam Merkezi Çok Nezih Ve Temiz Bir Tesis Olarak Bölgeye Hitap Ediyor Vali Baruş, Sosyal Yaşam Merkezi Çok Nezih Ve Temiz...
Başkan Gürkan MAŞTİ Esnafı İle Bir Araya Geldi Başkan Gürkan MAŞTİ Esnafı İle Bir Araya Geldi
Yukarı Çık
banner687
banner691

Vali Baruş ve Başkan Gürkan depremde hasar...
Malatya Valisi Aydın Baruş ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem sonrası...

Haberi Oku