Yetim Ve Öksüz Çocuklar Havuz Etkinliğinde Eğlendiler

Havaların ısınmasıyla birlikte yetim ve öksüz çocukları unutmayan Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi her yaz geleneksel hale getirdiği havuz etkinliğinde yetim ve öksüz çocuklar ile bir araya geldi. Programda Gençlik Meclisi yetim ve öksüz çocuklarla zaman geçirdi.

Program hakkında açıklama yapan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, "Yeşilyurt Kent Konseyi olarak 30 yetim ve öksüz çocuğumuzu misafir ettik. Çocuklarımıza keyifli bir etkinlik hazırladık. Yetimlerimiz gönüllerince eğlendiler. Havaların ısınmasıyla birlikte çocuklara yönelik bu tür etkinliklerimiz hız kazanıyor. Yetim ve öksüz çocuklar olması bu işin yapılırken daha keyifli olmasını sağlıyor. Yetim ve öksüz çocuklara sahip çıkmak bizlerin görevidir. Anne ve babasız kalan çocukların bu ülkeye hayırlı bir evlat olarak yetişmesi için bizlerin bu çocuklara sahip çıkması gerekiyor. Biz de Yeşilyurt Kent Konseyi olarak bu çocuklarımızı zaman zaman böyle etkinliklerle toplayarak onları dışarıdaki zararlı ortamdan uzak tutmaya çalışıyoruz. Yetim ve öksüzlere yönelik projelerimiz devam edecek. Bu anlamlı projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Havuzda eğlenen yetim ve öksüz çocuklar ikram edilen yemeğin ardından evlerine bırakıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)