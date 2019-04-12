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12 Nisan 2019 Cuma 16:47

Yetimler Kervanına Ziyaret

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi ile bir araya geldi.

Yetimler Kervanına Ziyaret
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Malatya Valisi Aydın Baruş’u karşılayan Dernek Başkanı İhsan Çolak, Dernek faaliyet ve çalışmaları ile ilgili bilgi verirken birlikte dernek binasını gezdiler.

Dernek Başkanı Çolak, Dernek bünyesinde 430 ihtiyaç sahibi aileye evde bakım ve temizlik gibi faaliyetlerin yanı sıra nakdi ve ayni yardımda bulunduklarını ifade etti. Ayrıca hayır sahipleri tarafından derneklerine ulaşan eşyaların barkod sistemi ile etiketlenmesinin ardından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını, bu sayede hayırsever vatandaşlarımızın yapmış oldukları hayrın daha sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşılmadığının takibi yapılabilmektedir” dedi.

Vali Aydın Baruş, “Böylesi hayırlı çalışma ve faaliyetler sosyal farkındalık meydana getirmesi açısından son derece önemlidir. Yapmış olduğunuz çalışma ve hizmetlerinize katkı sağlayan tüm hayırsever vatandaşlarımıza şahsınızda teşekkür ederim, çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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