Yıllar Sonra Emniyet Her Yerde

Şunuda Sayın Müdürüm Söylüyorum bu Şehirde Kayda değer hiçbir FETÖ Operasyon Tutuklama yapılmadı birçoğu Zaten Antepten Beraat aldı yani Burası Malatya Gelişiniz Duyuldu Semerisi Görülmeye başlandı Her Damara basın ama bir Damar burda Atardamardır Şevkiniz kırılmaz inşALLAH Kolay gelsin ALLAH yar ve yardımcınız olsun Doğru Tektir bizde O Tekin peşindeyiz.

Vesselam