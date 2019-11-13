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13 Kasım 2019 Çarşamba 00:15

Yıllar Sonra Emniyet Her Yerde

Türkiyeson.com yazarı Malatyalı Hakkı Şenyiğit'in kaleme aldığı "Yıllar Sonra Emniyet Her Yerde" başlıklı Yorum - Haberi sizlerle buluşturuyoruz.

Yıllar Sonra Emniyet Her Yerde
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Türkiyeson.com yazarı Malatyalı Hakkı Şenyiğit'in kaleme aldığı "Yıllar Sonra Emniyet Her Yerde" başlıklı Yorum - Haberi 
Malatya Yıllar Sonra az değil en az 10 yıl sonra Bir Emniyet Müdürü atandı. Halk söylüyor Emniyet gelecek diyor. Bu Şehir 15 Temmuz Öncesi Fetönün Kalesi Sol örgütlerinde Tatil bölgesi Orta doğununda Kalbidir.
15 Temmuz Öncesi birçok Fetö ÜST Kademe buralarda Beş yıldızlı otellerde Toplantılar yapılıyordu daha birçok ihanetler
15 Temmuz öncesi Göreve gelen Sayın Valide bunların birçoğuna Vakıftı TC Devlet işi bilinir Siyasi güç Atanmışların Çalışmasına yön verir yeterki boşluk görsün
Biz Vatandaş olarak O Zamanda Sayın Valimize vatandaşlık görevini yaptık
-Sayın Valimizi Çalıştırmadılar Fetö araştırma heyeti kuruldu biz yine söyledik bakın bu Araştırma ekibinden yarar gelmez bunlarda aynı yolda diye Sayın Valimiz Siyasi baskılar sonucu SADE VALİ OLDU.
Uzatmadan konuyu toplayalım Valimizin tayini çıktı daha sonraki kulaktan duyumum Valimiz demiş ki Siyasi baskı Siyasiler ise O da Fetöcu
Yeni Valimiz geldi Emniyet Müdürümüzün Kaçıncı Valisi hatırlamıyorum yeni Valimize Malatyanın Asıl Sorunu Kaysı dediler hatta Valimizde daha önce çalıştığı Şehirdeki Müdürü getirecekti önü kesildi Getireceğide zaten yerel basına düşmüştü bizim asıl sorunumuz Asayişti gerçekten Şehrimizde Asayiş yoktu burda yazılmayacak kadar Bizde yeni gelen Valimize Malatyanın Asıl sorunu Kaysı deil ASAYİŞ deyince Siyasilerinde baskısı ile İL Güvenlik Toplantısında Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkçi Huzurunda bazı İnternet Haberleri Şehrin Asayişinin yok olduğunu veya Asayiş Problemi olduğunu yazıyor yanlış yazıyor diye Şikayet Dahi ettiler ALLAHTAN isteğim yalanlanmam.
Fakat iyi biliyorum hem İçişleri Bakanlığımızın Hemde Bakanlığın bilgisinde yapılan araştırmada Malatya Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ASAYİŞ bozuk birinci Şehir Siz Göreve Gelene bu kadarda aynıydı.
Aslında Bu Ülkenin Bu Şehrin Gözbebeğimiz biri Olan Emniyete En büyük darbeyi Ali Osman kahya ile vurmaya başladılar ilimiz Malatyanın çok büyük bir özelliği vardır Bildiğim Kadarıyla Sizde istihbaratçısınız Bizden fazla bilgilendirilmiştirsiniz.
Asayişin bu hale gelmesi 2014 sonundan sonra bir Devlet bilir değişim oldu Malatyada başladı Bu Şehir Ortadoğunun Merkezi bir Şehir değişim Şehirde birçok çatışmalara ve ölümlere neden oldu.
Gözlerimle gördüm böyle bir uyuşturucu görmedim. Hitlerin Askerlerinde kullanırmış çoğu bir çatışmadan ölmese zaten bu madde ile bitiyor gözlerimle gördüğümü haberde belirtim.
Bu Şehir iyi tanımak lazım bunları yazdık Vatandaşlık görevimizi yaptık yapıyoruz.
Şimdi Sayın Müdürüm Siz Geldikten Sonra Sokaklar Suskun Şehrin Her yerinde Her Saat çoğu zaman her yerde Göründünüz Halkımıza bir Güven geldi Polis Memur Abilerimizede bir Güven geldi.
Her kurumun Başının Kendi bir Ekibi olur Ekibinin başarısı Müdürünün başarısı olur.
Biz yazarız Doğru ise sorun Devletimizin karar verecek Mekanizma Devlettir.
Biz yazarız yanlış olursa bizi yargılayacakta Devlettir biz bunu bilerek yazıyoruz Fakat her Ne Hikmetse Siyasiler girerse devreye Eski Fetö dönemi geliyor aklıma
O Dönemin bir özelliği Tabiki bu şehir henüz sonbaharda Kışın ne olacağını zaman gösterir.
Şunuda Sayın Müdürüm Söylüyorum bu Şehirde Kayda değer hiçbir FETÖ Operasyon Tutuklama yapılmadı birçoğu Zaten Antepten Beraat aldı yani Burası Malatya Gelişiniz Duyuldu Semerisi Görülmeye başlandı Her Damara basın ama bir Damar burda Atardamardır Şevkiniz kırılmaz inşALLAH Kolay gelsin ALLAH yar ve yardımcınız olsun Doğru Tektir bizde O Tekin peşindeyiz.
Vesselam
MALATYALI HAKKI ŞENYİĞİT / Turkiyeson.com
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