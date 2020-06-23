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23 Haziran 2020 Salı 23:16

YKS Tedbirlerindeki İstisnalar hakkında ( Karar No : 2020/92 )

Malatya İl Hıfzıssıha Kurulu, YKS Tedbirlerindeki İstisnalar hakkında 2020/92 no ile Karar aldı.

YKS Tedbirlerindeki İstisnalar hakkında ( Karar No : 2020/92 )
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T.C.

MALATYA VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 23.06.2020

KARAR NO : 2020/92

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 23.06.2020 Salı günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18.06.2020 tarih ve 2020/89 no’lu kararı ile Koronavirüs salgınıyla mücadelede salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 09.30 ile 18.30 arasında belirli istisnalar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir.

Bu kapsamda;

YKS sınavının yapılacağı okulların/sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyelerin ve çalışanlarının İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18.06.2020 tarih ve 2020/89 no’lu kararında belirtilen kısıtlamadan 27.06.2020 ve 28.06.2020 tarihlerinde muaf tutulmasına;

Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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