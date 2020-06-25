YKS’de Son Dönemeçte Yapılması Gerekenler

Malatya Kent Konseyi Eğitim Öğretim Çalışma Grubu ve Sentez Eğitim Kurumu işbirliği ile “YKS’de Son Dönemeç” konulu Malatya Kent Konseyi instagram canlı yayınında bir söyleşi programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Eğitim Öğretim Çalışma Grubu Temsilcisi Adem Doğan, Sentez Eğitim Kurumu Rehber Öğretmeni Merve Topaloğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Bölge Koordinatörü Ümit Öztürk ve Psikolojik Danışman Mücahit Şahintürk katıldı.

Programın moderatörlüğünü yapan Kent Konseyi Eğitim Öğretim Çalışma Grubu Temsilcisi Adem Doğan, katılımcı hocalara sınava az bir zaman kala öğrencilerin ve ailelerin neler yapmaları gerektiğini konusunda çeşitli sorular yöneltti.

Topaloğlu: Motivasyonu yüksek tutmamız büyük önem arz ediyor

Sentez Eğitim Kurumu Rehber Öğretmeni Merve Topaloğlu, “Sınava çok kısa bir süre kaldı bu süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kalan bu süre de motivasyonumuzu yüksek tutmamız bu dönemde büyük önem arz ediyor. Son tekrarlarımız çok önemli artık son tekrarlarımızı yapmamız gerekiyor. Öğrencilerimiz kendilerini eksik hissettikleri konularda çok fazla detaya inmeden son kısa tekrarlarını yapabilirler” dedi.

Şahintürk: Sınava zihinsel olarak hazır olmak gerekir

Sınava yakın öğrencilerde kaygının yükselmesinin gayet normal bir süreç olduğunu ifade eden Psikolojik Danışman Mücahit Şahintürk, “Öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutmaları çok önemli. Sınava zihinsel olarak kendimizi hazırlamadığımız zaman, yaptığımız diğer çalışmalar tam da olsa hep bir ayağı eksik kalmış olacak” dedi.

Öztürk: Meslek seçiminde kararı çocuğa bırakmalıyız

İstanbul Aydın Üniversitesi Bölge Koordinatörü Ümit Öztürk, “Bizler istediğimiz gibi bir çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuğun profiline ve karakteristik özelliklerine bakmıyoruz. Şu meslekte gelecek var ve prestijli bir meslek ben onu kazanmasını istiyorum diyoruz. Hâlbuki bu kararı çocuğumuza bırakmalı ve onun özelliklerine yönelik meslek seçimi yapmasına yardımcı olmalıyız” dedi.

Program sonunda Kent Konseyi Genel Sekreterliğine ve Sentez Eğitim Kurumuna teşekkür eden Adem Doğan, sınava girecek olan bütün öğrencilere başarılar diledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)