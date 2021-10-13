Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2. Çevreyolu üzerinde bulunan Hısn-ı Mansur Caddesi’nde sürdürülen asfalt çalışmaları devam ediyor. Adıy…

Yol Çalışmalarına Hız Verildi

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2. Çevreyolu üzerinde bulunan Hısn-ı Mansur Caddesi’nde sürdürülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman’ın daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için gayretle çalışan Adıyaman Belediyesi, şehrin birçok noktasında asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak, 2. Çevreyolu üzerinde bulunan Hısn-ı Mansur Caddesi’nde çalışmalarını sürdüren ekipler, yolu kısa süre içerisinde hizmeti açmayı hedefliyor.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, hedeflerinin asfalt sezonu bitene kadar planladıkları tüm cadde ve sokaklarda asfaltı yenilemek olduğunu söyledi.

Cadde sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a ve ekibine teşekkür etti.