Yoncalı Barajına 22,5 milyon TL ödenek

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’nın Arguvan ilçesinde 174 bin dekar araziye umut olması beklenen Yoncalı Barajı’na bu yıl için 22 milyon 500 bin lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

Çalık, yaptığı yazılı açıklamada Arguvan’da yapımı devam eden Yoncalı Barajı'nın inşaatının yüzde 80 seviyelerine ulaştığını ve barajın 3 aşamada inşa edildiğini belirterek, barajın devreye girmesiyle birlikte Arguvan ovasındaki 174 bin 90 dekar sahanın sulu tarıma açılacağını söyledi.

Yoncalı Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgenin tarımsal üretimi ve ekonomisinin canlanacağını ifade eden Milletvekili Öznur Çalık, “Yoncalı Barajında baraj inşaatı, isale tünel inşaatı ve sulama boru şebekelerinin döşenmesi şeklinde üç aşamalı çalışma devam etmektedir. Baraj inşaatı yüzde 80 seviyesine ulaşmış olup, isale tünel inşaatı ise delinme, kaplama ve enjeksiyon şeklinde ilerlemektedir. Yoncalı Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgenin tarımsal üretimi ve ekonomisi canlanacak. DSİ Genel Müdürlüğümüz baraj inşaatı için bu yıl 22 milyon 500 bin liralık ödenek ayırdı. Proje için ek ödenek girişimlerimiz ise devam ediyor." dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)