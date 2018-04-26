Yurt dışı kredili hayvan talepleri ile ilgili toplantı yapıldı

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın yurt dışı kredili hayvan talepleri ile ilgili tüm kurumların olduğu bir toplantı yaptı.

Küçükbaş hayvan ırkının geliştirilmesi ve verimi yüksek damızlıkların Malatya’ya kazandırılması çalışmaları için yapılan toplantıya, Ziraat Bankası Merkez Şube Müdürü İlker Ayhan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Kafkas Hayvancılık Yönetim Kurulu Başkanı Altan Alpay, Hayvan Sağlığı Şube Müdür Vekili Dr. Selami Aygen, ilçe temsilcileri ve örnek yetiştiriciler katıldı.

Toplantıda konuşan Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın “Birlik olarak çalışma alanlarımızdan bir tanesinin de koyun ve keçi yetiştiricilerimize damızlık anlamında verimi yüksek, ikizlik oranı yüksek, hayvanların, yetiştiricilerin talepleri doğrultusunda banka kredileri ile bu hayvanların getirilmesidir. Bunun için bu toplantıyı yaptık, yapılan toplantıda yaklaşık 50 yetiştirici talepte bulundu. Bu müracaat talep sayılarını daha da arttırarak, biran önce yetiştiricilerimize, tüm iş ve işlemleri konusunda yardımcı olarak talep edilen damızlık hayvanları yetiştiricilerimize getireceğiz. Burada aslı amacımız, verimi yüksek olan hayvanların üreticilere kazandırılmasını hayvan sayımızın artması hem üreticinin hem tüketicinin kazanmasıdır. Birlik olarak Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğimizin asıl amacı yetiştiricilerimize et, süt, yavru verimi yüksek olan materyallerin banka kredileri sağlayacağız. Bunların kredilerini çıkaracağız, sözleşmelerini yapacağız. Bu hayvanların kontrolleri, bütün aşıları yapıldıktan sonra ülkemize, Malatya’mıza özellikle de yetiştiricilerimize temin yoluna gideceğiz. Biz mesaj attık bilgilendirme yaptık hala haberi olmayan varsa buradan haber verelim davet edelim. Mayısın ilk haftasına kadar yetiştiricilerimiz muhakkak bizimle irtibata geçsinler, Buradaki amacımız Malatya’daki hayvan varlığını verimi arttırmak. Birlik olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirerek yetiştirici üreticilerimize yardımcı olmaktır” diye konuştu.

İHA