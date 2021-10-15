Zengin’den MESOB Başkanı Keskin’e ziyaret

Zengin’den MESOB Başkanı Keskin’e ziyaretBMM’de Turgut Özal Liderliğindeki ANAP iktidarlarında 17. ve 18. Dönem görev yapan Malatya eski Milletvekili Talat Zengin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret etti.Talat Zengin ziyarette yaptığı konuşma da “Şevket Keskin kardeşim ile bizim uzun yılardır bir dostluğumuz var. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanı olarak Malatya’ya büyük hizmetleri olan kardeşimdir. Onun başarıları hem bizleri, hem de Malatya kamuoyunu gururlandırmaktadır. İnşallah bu başarılarını sürekli devam ettirecektir. Başarılarından dolayı kutluyor ve devamını diliyorum” dedi.MESOB Başkanı Şevket Keskin ise, ziyaret için teşekkür ederek, “Milletvekilimiz Talat Zengin beyin ziyareti ile birlikte ANAP dönemini ve Turgut Özal’ı hatırladım, o günlere gittim. Malatya ANAP döneminde büyük hizmetler aldı. O dönem görev yapan Malatya milletvekillerimiz birlik ve beraberlik içinde gerçekten Malatya’ya büyük hizmetler yaptılar. Köylerimiz yollara, elektriğe, telefona televizyona ANAP iktidarları döneminde kavuştu. Ben bunu her zaman iftiharla anlatırım. Her yerde de söylerim, o zamanki siyaset çok farklıydı, bugünkü siyaset çok farklı. Herkes eski milletvekillerini biraz örnek alsın. Biraz daha Malatya için, millet için, memleket için çabala harcamalarını bekliyorum.” diye konuştu.Keskin, esnafın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini de aktararak, “Sağ olsun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan esnafımıza kredi destekleri verdi. Ama kredilerin geri dönüşü başladı. Kazanç yok, gelir yok, girdiler çok fazla, raflarımızda eksilen ürünü yerine koyamıyoruz” dedi.Esnafın ekonomik sıkıntı yaşadığı bir dönemde Malatya’da yöresel ürünler adı altında fuar düzenlenmesinin yanlış olduğunu işaret eden Keskin, “Esnafımız perişan. Esnafın perişan olduğu bir dönemde depolarda kalmış malların yöresel ürün diye Malatya’ya getirilip satılmasına izin vermek yanlıştır. Eskiden bu etkinlikleri esnafın göbeğinde yapıyorlardı, buna karşı çıktık. Büyükşehir belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum, bu tür etkinlikleri Orduzu Pınarbaşı’na Fuar Alanına aldı. Bu tür etkinliklerin Orduzu Pınarbaşı’nda da düzenlenmesine de karşıyız. 2 yıldır sıkıntıda olan esnafımız var.” diye konuştu.MESOB GENEL SEKRETERLİĞİ