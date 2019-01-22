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22 Ocak 2019 Salı 12:02

Ziraat FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencilerinden Hasat ÅženliÄŸi

Malatya Turgut Ã–zal Ãœniversitesi Ziraat FakÃ¼ltesi BahÃ§e Bitkileri BÃ¶lÃ¼mÃ¼ 2. SÄ±nÄ±f Ã–ÄŸrencilerinin â€œGenel Sebzecilikâ€ dersinin uygulama kÄ±smÄ±nda arazide yetiÅŸtirdikleri sebzelerin sunumu ve topladÄ±klarÄ± yerel tohumlarÄ± sergiledikleri geleneksel Hasat ÅženliÄŸi yapÄ±ldÄ±.

Ziraat FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencilerinden Hasat ÅženliÄŸi
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Battalgazi TarÄ±m KampÃ¼sÃ¼ndeki Ã¶ÄŸrenci yemekhanesinde gerÃ§ekleÅŸen Hasat ÅženliÄŸine RektÃ¶r Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±larÄ± Prof. Dr. Bayram Murat Asma, Prof. Dr. Feridun Merter ve Prof. Dr. Ahmet Harma,  Ziraat FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. HÃ¼seyin KaradaÄŸ ile akademik ve idare personel ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±lar.


DÃ¼zenlenen etkinlikten dolayÄ± Ziraat FakÃ¼ltesi yÃ¶netim ve Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri ile birlikte Ã¶ÄŸrencileri tebrik eden RektÃ¶r Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ÅŸenliÄŸin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerin kendi Ã¼rÃ¼nlerini kendilerinin yetiÅŸtirip, ardÄ±ndan hasat ÅŸenliÄŸi dÃ¼zenlemesinin oldukÃ§a faydalÄ± ve etkin bir uygulama olduÄŸunu ifade etti.


Ã–ÄŸrencilerin, eÄŸitimlerinin baÅŸÄ±nda Hasat ÅženiliÄŸi ile aynÄ± zamanda bir giriÅŸimlilik Ã¶rneÄŸini de yaÅŸamÄ±ÅŸ olduklarÄ±nÄ± belirten RektÃ¶r Prof. Dr. Karabulut, â€œÄ°leride inanÄ±yorum ki bunu mesleki hayatÄ±nÄ±za da yansÄ±tacaksÄ±nÄ±z.  Her tÃ¼rlÃ¼ geleneksel Ã¼rÃ¼nlerimizin insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na faydalarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±ran projeler yapmanÄ±zÄ± da istiyorum.  Size en Ã¶nemli mesajÄ±m; bir ÅŸeyi kafanÄ±za koyduÄŸunuzda onu gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ederseniz,  o gerÃ§ekleÅŸiyor. Ä°leride ne olmak istediÄŸiniz, ne yapmak istediÄŸinizi ÅŸimdi Ã¶ÄŸrencilik yaÅŸamÄ±nÄ±zda kararlaÅŸtÄ±rÄ±n.â€ diye konuÅŸtu.


Ã–ÄŸrencilerden yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± faaliyetleri yerel olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyip,  yerelden ulusala giden yolu izlemelerini isteyen RektÃ¶r Prof. Dr. Karabulut, â€œYaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her faaliyetleri yerelle sÄ±nÄ±rlandÄ±rmayÄ±n, tÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™ye yansÄ±tÄ±n. GÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mda da ifade etmiÅŸtim; sahada ve laboratuarlarda olacaÄŸÄ±z. Bizler Ã¶ÄŸrencilerimizin her tÃ¼rlÃ¼ bilimsel, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel faaliyetlerinin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z ve destekleyeceÄŸiz. Ã–ÄŸrencilerimiz iÃ§in hazÄ±rlayacaÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼rpriz yeni projelerimiz de olacak.â€ dedi.


Ziraat FakÃ¼ltesi Dekan YardÄ±mcÄ±sÄ± DoÃ§. Dr. Ã–zlem AltuntaÅŸ,  â€œZiraat FakÃ¼ltesi teorik bilginin yanÄ±nda arazide ve laboratuvarda ki uygulamalarÄ±yla bir bÃ¼tÃ¼ndÃ¼r.  2. SÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerimiz ilk arazi deneyimlerinde nispeten daha kolay olan serin iklim sebze tÃ¼rlerini yetiÅŸtirdiler. Toprak hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, tohum ekiminden baÅŸlayÄ±p sulama, gÃ¼breleme, Ã§apalama ve hasadÄ±na kadar bitki yetiÅŸtirme sÃ¼reÃ§lmerini Ã¶ÄŸrenciler kendileri yaptÄ±lar. Bu sayede bitkileri tanÄ±dÄ±lar,  arazideki sorunlara kendileri Ã§Ã¶zÃ¼m buldular.  AyrÄ±ca yerel sebze tohumlarÄ±nÄ± toplayÄ±p familyalarÄ±na gÃ¶re tÃ¼rleri ayÄ±rdÄ± ve sergilediler.  Bu anlamda hem sebze tohumlarÄ±nÄ± tanÄ±dÄ±lar,  hem de yÃ¶reye ait yerel tohumlarÄ± muhafaza etmek Ã¼zere fakÃ¼lte bÃ¼nyesinde topladÄ±lar.  Bu tohumlarÄ± daha sonra yetiÅŸtirerek devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlayacaklardÄ±r.â€  dedi.

Hasat ÅženliÄŸi Ã¶ÄŸrencimler iÃ§in hazÄ±rlanan yaÅŸ pasta toplu olarak kesilirken, yine Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ikramlar konuklara servis edildi.


RektÃ¶r Prof. Dr. Karabulut, bir sÃ¼re Ã¶ÄŸrencilerle birlikte oturarak, sohbet etti. 


MGH - Haber Merkezi (BasÄ±n BÃ¼lteni)
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