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12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:27

1xBet ten ortaklık programına katılmanın avantajları

1xBet ten ortaklık programına katılmanın avantajları
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Ki nasıl etkileşime gireceğini bilenler için ,güvenilir bir bahis şirketi özel bir teklif hazırladı. https://1xBetaffiliates.net sitesine girin ve bu şirketin ortağı olmak için başvurun.

Sizin göreviniz markanızı sosyal medyada ve video barındırmada tanıtmak olacaktır. Promosyonları, bonusları, özel teklifleri ve genel olarak oyunun yararları hakkında düzenli olarak bilgi yayınlamanız yeterlidir. Tüm tanıtım malzemeleri tamamen şirket temsilcileri tarafından sağlanacaktır. 60 tan fazla dilde kullanılabilirler, bu yüzden mesajı herkese iletmekle ilgili bir sorun olmayacaktır.

Bahis şirketine yeni kullanıcılar kaydettiğiniz için bir ödül alacaksınız. Ama hepsi bu değil. Marka ayrıca, kaydını daha önce katkıda bulunduğunuz müşteriler için dönüşümler de sunuyor. Şirketin, bu tür bir kullanıcıdan haftalık gelirin yüzde 40 ı kadardır. Hem spor bahisleri hem de casino oyunları, poker de dikkate alınıyor.

Ödemeler otomatik olarak yapılıyor. Haftada bir kez yapılıyor ve ödeme yöntemini ortak kendisi belirler. Seçim yapabileceğiniz 160 tan fazla seçenek var. Ödül miktarı değişecektir. Yeni tescilli müşterilerin sayısına ve bu markayı daha önce sizin için seçen kullanıcıların etkinlik derecesine bağlıdır. Bu yüzden, onları her zaman aktif olmaları için uyarmalısınız.

1xBet şirketinde ortaklık programının bazı özellikleri

Genel olarak, ortaklık programındaki tüm prosedürler uzun zaman önce hata ayıklanmıştır. Size malzeme sağlanır, yayınlanırsınız ve bundan sonra hafta sonunda şirket bir ücret öder. Ancak, "ortaklık programı" nın birçok başka avantajı vardır. Örneğin:

  1. Profesyonel bir pazarlamacının hizmetlerini kullanma fırsatı. Onun yardımıyla, yüksek bir yanıt oranı sağlamak için kitlenize bir yaklaşım bulabileceksiniz. Bu doğrudan gelir seviyenizi etkiler..
  2. Tüm sorunları kişisel bir asistan aracılığıyla çözme. Bu şirkete kaydolduktan hemen sonra göreceksiniz. Tüm asistan hizmetleri tamamen ücretsizdir
  3. Gerçek zamanlı istatistikler sağlamak. Bu, kitle ile işbirliğinizin vektörlerini ayarlamanıza yardımcı olacaktır.

Bu yüzden,sizin hala şüpheleriniz varsa, onları ortadan kaldırmak ve şirket ortaklarının çabalarını her zaman takdir eden 1 numaralı markayı tanıtmaya başlamak için şirket temsilcileriyle iletişime geçin. 1xBet temsilcileri sahip olduğunuz tüm soruları yanıtlayacaktır.

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