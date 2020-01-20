Anlık Türkiye Gündemi ve Gelişmeler

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Fakat artık çalışanların hatta evde bulunan kişilerin bile ellerinde olan akıllı telefonlar o kadar donanımlı ki televizyon, gazeteler git gide geçmiş raflar bölümüne yerleşmeye adım adım gitmekte. Gündemde olan tüm olan biteni son dakika haberleri haber kanallarının web sitelerinden ulaşmak mümkündür.

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Gündemin İçinden Anlık Haber Akışı

Gündem takip etmeyi ve ülkede neler olup bittiğini merak eden birçok insan var. Dünyadan haberleri almak için her siteye girip çıkma ihtiyacı hisseden ve aradığını bulamayan insanlar da var. Birçok haber sitesi sadece rant sağlamak adına yalan dolan haber reklamları ile insanları sitelerine çekmektedirler. Doğru habercilik anlayışına sığmayan bu davranış insanları kandırmaktan başka bir şey değildir.

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