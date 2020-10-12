Avukat Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Mahkeme ortamları genellikle stresli ortamlardır. Heleki sanık olarak yargılanıyorsanız. Mahkeme ortamların da en önemli hususlardan biri avukat seçimidir. Avukat mahkeme sürecinde sizi savunacak olan kişidir. Bu yüzden avukat seçimi yapılırken bazı hususlara dikkat etmek gerekir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

Avukat seçimi aceleye getirilmemelidir.

Seçilen avukatın uzman ve tecrübesi göz önüne alınmalıdır.

Birçok avukat ile görüşme yapılmalı ve en uygun olanı seçilmelidir.

İnternet üzerinden avukat seçmeyin. Görüşmeler yüz yüze ve güvenilir bir ortamda yapılmalıdır.

Dosyanızı incelemeden size akıl veren ve sadece işi almak için çabalayan avukatlardan uzak durun.

Avukat seçimlerinde ücreti öncelik haline getirmemeye çalışın.

İyi ve uzman bir avukat seçmek mahkemesinin olumlu sonuçlanması açısından büyük önem arz eder. Bu hususlara dikkat etmek avukatınızı doğru şekilde seçmenize yardımcı olacaktır. Trabzon avukat arayışlarınızda da aşağıdaki şartlara dikkat etmelisiniz.

Avukat Seçerken Ücrete Dikkat Edin

Avukat seçimlerinde ücret önemli bir faktördür. Fakat en önemlisi ücretine uygun hizmeti alabilmektir. Bu yüzden ücreti ikinci planda bırakın ve tecrübeli bir avukat seçmeye özen gösterin. Tecrübeli ve başarılı avukatlarda ücret diğerlerine oranla daha maliyetli olabiliyor. Bu yüzden avukat seçmeden önce fiyat olarak da bir takım hususlara dikkat edin. Uygun bir fiyat ile güvenilir bir hizmet almak daha doğru olacaktır.

Uzman Ve Tecrübeli Avukatlar Seçin

Alanında başarılı ve uzun zamandır hizmet sunan avukatlar seçmek daha doğrudur. Avukat seçmeden önce diğer davaları değerlendirilmelidir. Kaç dava aldığı kaçının başarı kaçının başarısızlıkla sonuçlandığı çok önemlidir. Bu orana göre başarılı avukatlar belirlenmelidir. Görüşmeler esnasında tek bir avukata bağlı kalmak kesinlikle yanlıştır. Her zaman en doğrusunu bulmak için çok çaba sarf etmek gerekir. Görüşmelerde birçok avukata danışın ve fikir alışverişinde bulunun. Özellikle cezai avukat seçimlerinde daha dikkatli olun. Hırslı ve tuttuğunu koparan avukatlarla çalışmaya öncelik verin.

Uzmanlık Alanına Uygun Avukatlar Seçin

Her alanın uzmanlığı farklıdır. Avukatlar da seçilirken bu uzmanlık alan oldukça önemli bir hale geliyor. Genellikle avukatlar belirli alanlarda daha iyi olabiliyor. Örneğin cezai bir suç işlediyseniz bu alanda bir avukat seçmeniz daha doğru olacaktır. Avukatların birçok alanda çok iyi olması zordur. Bu yüzden doğru seçimler yapmaya özen gösterin ve tercihlerinizi ona göre yapın.

İletişim Yeteneği Yüksek Olan Avukatlar Seçin

İletişim konusu oldukça önemlidir. Öncelikle seçilecek avukatın iletişim becerileri yüksek olmalıdır. Bu hem sanıkla kuracağı ilişki hem de mahkemede kuracağı ilişki için gereklidir. Sanığa soyut bilgiler yerine somut bilgiler sunmalıdır. Karşılıklı olarak dinleme ve anlama potansiyeline sahip olmalıdır. Ve mahkemede savunma görevini yerine getirmek için konuşkan ve bilgili olması gerekir. Bunun da en kestirme yolu etkili bir iletişimdir. Kurduğu iletişim sayesinde sanığın veya mağdur kişinin hakkını almasını kolaylaştırır.

Avukat Seçerken Acele Etmeyin

En büyük hatalarda biri avukat seçerken acele etmektir. Kişi bulunduğu konum itibariyle telaştan aceleci davranışlar sergileyebilir. Fakat bu yapılan yanlışlardan biri olarak bilinir. Kişi avukat seçiminde sakin olmalıdır. Acele ile yapılan avukat seçimi sizi mutlu etmeyebilir. Davayı kaybetmenizde dahi neden olabilir.

Bu yüzden avukat seçiminde güven oldukça önemlidir. Önceden çalıştığınız ve memnun kaldığınız bir avukatınız varsa kısa zaman için onu tercih edebilirsiniz. Fakat yoksa ilk olarak çevreden güvenilir araştırmalar yapın. Kesinlikle ilk görüşmede karar vermeyin. Çok kişi ile görüşmeye ve farklı fikirlere yer verin.

Avukatın dava ile ilgilenmesine ve davanızı merak etmesi gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Sizinle yakından ilgilenen ve somut bilgiler sunan avukatları seçmeye özen gösterin. Bu sizin yararınıza olacaktır. Uygun ve acele etmeden seçilen avukat hukuk sürecinin daha kısa bir zamanda geçmesini ve sonuçlanmasını sağlayacaktır. Bu sebeple acele etmemek sizin ve aileniz için en doğru seçenek olacaktır.

Bu içerik https://www.melihsaatci.av.tr/ adresinden derlenmiştir.