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25 Ekim 2021 Pazartesi 10:01

Blok Tren Taşımacılığının Avantajları Nedir?

Yüklerin taşınması esnasında vagon ve lokomotif değişimi yapılmayan taşıma işlemlerine blok tren taşımacılığı denir.

Blok Tren Taşımacılığının Avantajları Nedir?
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Çok tercih edilen taşıma yöntemlerinden birisi olan blok tren taşımacılığı birçok avantaja sahiptir. Uygun maliyetlere sahip olmasının yanı sıra bekleme süresi olmaması ile de oldukça hızlıdır. Vagon sayısı da oldukça fazla olan taşımacılık yönteminde çok sayıda yük taşımak mümkün hale gelmektedir.

Blok Tren Konteyner Taşımacılığı Ne Demek?

Yüklerin taşınması esnasında vagon ve lokomotif değişimi yapılmayan taşıma işlemlerine blok tren taşımacılığı denir. Bu işlem esnasında sadece istikamette yer alan alanlarda duraklama yapılır diğer duraklarda bekleme yapılmadan taşınma işlemine devam edilir.

Vagon Taşımacılığı Çeşitleri Nelerdir?

Vagon taşımacılığı işleminde yüklerin hepsi vagonlara yüklenir. Bu sayede yapılan taşımacılık işlemleri esnasında kapalı vagon, platformlu vagon, kayar yan duvarlı vagon ve yüksek kenarlı vagon türleri tercih edilir. Blok tren taşımacılığı ile farklılıklar olun bu işlemde her bir tür vagonun kullanım alanı diğerinden farklıdır.

Multimodal Taşımacılık Nedir?

Günümüzün en çok tercih edilen taşıma yöntemlerinden birisi de multimodal taşımacılık yöntemidir. Çoklu taşımacılık anlamına da gelen bu yöntemde en az 2 farklı taşıma yöntemi kullanılır. Deniz, demir, hava ve kara yollarının tamamı kullanılarak taşınma işlemleri hızlı biçimde gerçekleştirilir.

Multimodal Taşımacılığın Farklılıkları Ne?

Farkları ile öne çıkan multimodal taşımacılık yönteminde birden fazla sözleşmeye gerek yoktur. Tek bir sözleşme ile tüm işlemler halledilir.

Tek bir şoför vardır ve tüm bu taşınma işlemlerinden bu kişi sorumludur. Bu gibi farklılıkların yanı sıra farklı araç kombinasyonları da yapılır. Gemi ile uçak ya da tır ile gemi birlikte kullanılarak taşınma işlemleri gerçekleştirilir.

Multimodal Taşımacılık Neler Sunar?

Birçok özelliği içinde barındıran bir yöntem olan multimodal taşımacılık yönteminde yüksek performans ve düşük maliyet avantajı vardır. Tüm detaylar önceden belirlendiği için yüklerin varış saatinde oynama meydana gelmez.

Multimodal ve İntermodal Taşımacılık Arasındaki Farklar Neler?

Multimodal ile intermodal taşımacılık türleri genellikle birbirleri ile karıştırılır. İntermodal taşımacılık yöntemde tek bir sözleşme değil birden fazla sözleşme yapılır. Diğer farkları ise intermodal taşımacılık sisteminde sadece taşıma yönteminin değişiminin olmasıdır.

İntermodal Taşımacılık Nedir?

En az 2 farklı taşıma yöntemi ile yapılan intermodal taşımacılık yönteminde genellikle demir yolu ulaşımı tercih edilir. Farklı noktalara kısa sürede taşınma işlemleri yapılır.

İntermodal Taşımacılık Neleri Kapsar?

Tüm taşımacılık yöntemlerinin kullanıldığı intermodal taşımacılık yönteminde hız çok yüksektir ve maliyetler oldukça uygundur. Yüklerin çok uzak mesafeler arası kısa sürede taşınması mümkündür. Bu noktada uluslararası taşımacılıkta en sık tercih edilen taşıma yöntemlerinin başında gelir.

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