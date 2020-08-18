Bulgaristan Vizesi Nasıl Alınır: 2020 Vize Ücreti Ne Kadar?

Bulgaristan’a gitmek için gerçekleştirilecek olan işlemler arasında, Schengen vizesi almak ilk sırada yer alıyor. Marina Vize Başvuru Merkezi firması olarak verdiğimiz hizmet, müşterilerimizin Dünya genelinde istedikleri ülkeye, talep edilen belgeleri tamamlayarak gitmesini sağlamaktır. Schengen vizesiyle sadece Bulgaristan’da değil, en uzun süreyi bu ülkede geçireceğiniz şekilde diğer üye ülkelerde de seyahat edebilirsiniz.

Transit geçiş, ticari faaliyetler, turistik faaliyetler, eğitim amacıyla alınan vizelerde ücretler ve süreler farklı oluyor. Bulgaristan Vizesi ile ilgili Çalışmalarımızı en uygun fiyatlarla, Bulgaristan’a gitmek isteyen müşterilerimiz için de minimum vize ücreti karşılığında gerçekleştiriyoruz. Bulgaristan’a vize almak için çıkarılması gereken turistik, ticari, yatırımcı ve evlilik belgeleri birbirinden farklıdır. Schengen üyesi ülkelerden bir tanesi olduğu için, Bulgaristan’a alacağınız vizeyle isterseniz diğer 26 farklı Schengen ülkesine de seyahat edebilirsiniz.

Bulgaristan Vizesi Nasıl Alınır?

Türkiye’den Bulgaristan’a yapılacak olan yolculuklarda, bordo pasaport sahiplerinin mutlaka vize almış olması gerekiyor. Bordo pasaportluların yapacağı vize başvuruları özellikle turistik, ticari ve eğitim amacıyla gerçekleştirilmek istendiği taktirde farklı belgeler talep ediliyor. Bulgaristan vizesi başvurusu ile ilgili faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde sonlandırılabilmesi için firmamızdan yardım alabilirsiniz. Vize alma işlemlerine yönelik gereken bahaneyle başvuru yapmamız için Bulgaristan vizesi ücreti ödeyerek, vizenin çıkmasını bekleyebilirsiniz.

Bulgaristan’a evraklarla özel bahaneler doğrultusunda seyahat edilmesi gerektiği gibi, evraksız olarak vizenin alınması da mümkün oluyor. Bulgaristan vizesi işlemleri başlatılabilmesi için, seyahatinizi gerçekleştirdiğiniz süre içerisinde tarihi dolmayacak pasaportunuzun bulunması gerekiyor. Banka hesap bilgilerinizin, imza sirküleri fotokopisinin, vergi levhası fotokopisinin, vize başvuru formunun getirilmiş olması şarttır. Diğer belgeler firmamız tarafından temin edilecektir. İşlemler tamamlandıktan sonra Bulgaristan vizesi örneği benzerini kendi bilgilerinizle almış olacaksınız.

Bulgaristan Vize Çeşitleri

Bulgaristan’un Schengen vizesini alarak, Türkiye’den seyahat etmek isteyen müşterilerimiz için tüm vize türlerinde Marina Vize Başvuru Merkezi güvencesiyle hizmet vermeye devam ediyoruz.

Yapacağınız vize başvurularında başarılı sonuçlar almanızı sağlamak, seyahatinizin onaylanmasına yardımcı olmak için çalışmalarımızı turist, çalışma vizesi, eğitim, evlilik, Express vize türlerinde de sürdürüyoruz. Eğer talep ederseniz, ülkede ticari faaliyetler gerçekleştirmek için de vize alabilirsiniz. Bulgaristan’a vize danışmanlığı hizmeti verdiğimiz için, hem evrakları temin etmeniz hem de başvurunuzun başarılı sonuçlanması için yardımcı oluyoruz.

Bulgaristan Turist Vizesi: Bulgaristan’a gitmek isteyen bireylerin özel olarak firmamıza başvurması halinde, Schengen vizesi çıkartabiliyoruz. Seyahat sebebinizi turistik olarak göstermek istemeniz halinde pasaport, başvuru formu, vergi levhası fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, banka hesap bilgileri ile firmamıza gelmeniz yeterlidir. Gerekli olan diğer tüm evraklar eksiksiz bir şekilde firmamız tarafından toplanacak, seyahatiniz için uçak bileti rezervasyonu dahi yaptırılacaktır.

Konsolosluk tarafından yapılacak olan işlemlerin süresi maksimum 7 gündür. Vizenin kaç günlük olacağı ise sadece yolcu tarafından belirlenemeyeceği için, başvurunuz esnasında bu durumdan da söz etmeniz gereklidir. Vizenin süresini konsolosluk belirleyecektir. Firmamız tarafından gerçekleştirilecek tüm işlemler için toplam vize başvurusu ücreti 150 Dolar’dır.

Bulgaristan Çalışma Vizesi: Çalışma şartlarına uygun olan bireylerin Bulgaristan’a bordo pasaportla gitmesi için özellikle Schengen vizesi alması gerekiyor. Pasaport, iki adet biyometrik fotoğraf, Bulgaristan’a vize başvuru formu, imza sirküleri fotokopisi evraklarını getirmeniz halinde işlemleriniz firmamız tarafından gerçekleştirilecektir.

Gerekli olan konaklama, seyahat sigortası, antetli kağıda yazılmış dilekçe, eksiksiz ve okunaklı başvuru formu, seyahatle ilgili uçak veya otobüs rezervasyonu da yaptırıyoruz. Bu sayede Bulgaristan’a gitmeniz için gerekli olan tüm evrakları eksiksiz bir şekilde elde etmiş ve aynı zamanda ulaşım işlemlerinizi de gerçekleştirmiş oluyorsunuz.

Bulgaristan Eğitim Vizesi: Bulgaristan’da bulunan okullarda eğitim görebilmek için gerçekleştirilecek olan vize işlemleri için mutlaka okuldan davetiye almış olmanız gerekiyor. Okul tarafından gönderilen davetiyeye ek olarak pasaport, öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet biyometrik fotoğraf getirmeniz gereklidir. Ülkeye sağlık sigortanız yapıldıktan sonra girişinize izin verilecektir. Yapacağınız başvurularda okul tarafından talep edilen belgeleri de götürmeniz halinde, işlemleriniz ortalama 7 gün içerisinde sonuçlandırılabilir.

Bulgaristan Evlilik Vizesi: Evlilik sonrasında ülkeye yapılacak olan seyahatlerde de vize işlemlerinde bu durum belirtilebilir. Kalıcı olarak konaklama izninin çıkarılması, Bulgaristan vatandaşlığının alınabilmesi için vizeye bu notun düşülmesi gereklidir. Pasaport, nüfus cüzdanı fotokopisi, evlilik cüzdanının uluslar arası onayı şarttır. Bu sayede ülkeye evlilik işlemlerinin ardından seyahat edilmesi, kalıcı vize alma hakkının elde edilmesi mümkündür.

Bulgaristan Express Vize: Seyahatinizi hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor fakat vizeniz bulunmuyorsa, bu durumda özel olarak iki farklı işlem uygulayabiliyoruz. Evraksız olarak yapılacak vize başvuruları için iki biyometrik fotoğraf ve pasaport bulunması yeterlidir. Evraklı vize başvuruları için banka hesabınızda minimum 1000 TL, imza sirküleri fotokopisi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, vergi levhası fotokopisi, pasaport, başvuru formu bulunması gerekiyor. Express vizeler sadece 1 iş gününde firmamız tarafından yapılan özel başvuruyla 300 Euro ücretle çıkarılabiliyor.

Bulgaristan Ticari Vize: Bulgaristan’da ticari faaliyetler gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğunuz belgeleri temin etmenize yardımcı oluyoruz. Firmamız tarafından pasaportunuz, iki adet düzgün çekilmiş sorunsuz biyometrik fotoğrafınız, başvuru formunuz, ticaret sicil gazetesi fotokopisi talep edilecektir. Ayrıca Bulgaristan orijinal ticari davetiye, vergi levhası fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi belgelerini de talep ediyoruz. Banka hesabınızda minimum 1000 Türk Lirası olduğu taktirde Bulgaristan’a gitmek için ticari vize alabilirsiniz.

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