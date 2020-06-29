Çalık, “Tarım ve hayvancılığa çok ciddi desteklerimiz oldu”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, tarım ve hayvancılığa ciddi destekler verdiklerini ifade ederek, “Tarımsal desteklerimiz 2002 yılında 23 milyon iken 2020 yılı itibariyle yaklaşık 50 milyon alan bazlı destek verdik. Tarımda, 200 milyona aşan desteği çiftçilerimize ulaştırdık” dedi.

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Malatya Ziraat Odaları Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

TZOB Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’nın tarımını konuşmak amacıyla Ziraat Odaları Koordinasyon Toplantısı’na katıldıklarını ifade etti.

Milletvekili Çalık, Malatya’nın tarım şehri olduğunu kaydederek, “Biz, 2023 hedeflerimizi açıklarken, ‘Sağlık başkenti Malatya’, ‘Turizm başkenti Malatya’, ‘Üniversiteler şehri Malatya’ dedik ama en önemlisi ekonomimize omurga oluşturacak en önemli cümlemiz ‘tarım şehri Malatya’mız’ olsun istiyoruz. Tarımın bir ayağı ziraat bir ayağı hayvancılık, bu noktada hem tarım hem de hayvancılık alanında çok ciddi desteklerimiz oldu” diye konuştu.

Yazıhan bölgesine Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi ihtisas edileceğini ifade eden Çalık, “Oradaki işlemlerimiz devam ediyor. Hayvancılığa desteklerimiz devam ettiği gibi tarıma da çok önemli destekleri bugüne kadar verdik, bundan sonrada vermeye devam edeceğiz” dedi.

Milletvekili Çalık, bugüne kadar 197 milyon tarımsal destek ödemeleri yaptıklarını kaydederek, şunları söyledi: “Alan bazlı destekleri, tarımsal sigortaları, kırsal kalkınma desteklerini, genç çiftçilerimize desteklerimizi, AR-GE desteklerini verdik. Tarımsal desteklerimiz 2002 yılında 23 milyon iken 2020 yılı itibariyle yaklaşık 50 milyon alan bazlı desteklerimizi verdik. Tarımda toplamda 200 milyonu aşan desteği çiftçilerimize ulaştırdık.”

Malatya tarımının omurgası olan kayısı için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çalık, “TARSİM bizim için çok önemli bir adımdı. TARSİM ile birlikte don ve afetten zarar gören vatandaşlarımızın geçmişte hiçbir hükümet döneminde yağmur-dolu yağsa, çamur olsa Malatya kayısı üreticisinin zararını karşılamazdı, bizler afetten zarar gören çiftçilerimize TARSİM öncesi 92 milyon, sonrasında da TARSİM rakamları ile çok ciddi desteklerimizi verdik. Çiçek dönemini sigorta kapsamına aldık. Dünyanın hiçbir yerinde yokken sadece Türkiye’de var. Malatya’da özellikle çiçek dönemindeki donun bize vermiş olduğu zararları karşılamak amacıyla sigorta kapsamına aldık” şeklinde konuştu.

Çalık, lisanslı deponun Malatya kayısısı adına büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Şuanda Malatya’mızda iki tane lisanslı depoculuk çalışmaları var. Birisi Tarım ve Orman Bakanlığımız ile TOBB’un destekleriyle bitmek üzere olan lisanslı depomuz diğeri de Malatya Büyükşehir Belediyemizin hazırlamış olduğu yurt dışı kredili maliyeti 100 milyonu aşan bir değerle inşa edilen lisanslı depomuz. Bunlar çiftçimizin elindeki çok önemli belgeler ve birikimler olacak. Lisanslı depo ile birlikte bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi özellikle tarladan marketteki sürece kadar çiftçimizin desteklenmesi. Bu vesileyle üreticilerimizin yaşadığı sorunları bertaraf etmek için elimizden gelen tüm desteği verdik.”

Milletvekili Çalık, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin Malatya kayısısını almasıyla ilgili ise “Şimdide bakanımızla yaptığımız görüşmeyle Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kayısımızı almasını arzu ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız, ‘Lisanslı depolarınızı tamamlarsanız biz kayısıyı Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alması için Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz ve alımlarımızı yapacağız’ dedi. Alım yapılacağının söylenmesi bile Malatya kayısısı için çok önemli bir hamleydi. Şuan kayısı 4 numara 16-17, 1 numara ise 21-22 liraya gidiyor. Sadece TMO’nun ‘giriyor’ kelimesi bile fiyatların yukarıya çıkmasına vesile oldu. İnşallah bundan sonraki fiyatlarımızda aynı şekilde devam eder. Ama bunun bile kayısımızın gerçek değeri olmadığı kanaatindeyim. Yurt dışına gittiğinizde 100 gramlık kayısıları 10 dolara alıyorsunuz. Bizim kayısının gerçek değerine erişebilmemiz için çok daha ciddi pazarlara ihtiyacımız var. Üreticimizle, çiftçimizle birlikte mevsimlik işçilerimizde dahil olmak üzere bütün Malatya’nın hep birlikte bu konuda destek olması gerekiyor. Hepimizin yapacağı çalışma üreticilerimizin, çiftçilerimizin zarar etmeden, emeklerinin karşılığını alarak, sulamada yaşadıkları sorunları bertaraf etmek. Sulamada DSİ’nin 2,5 milyarlık yatırımını Malatya’mıza kazandırdık. Yazıhan’ı bugün sulanan alan içerisine koyduk ve orada şeker pancarı üretiliyor. Üretilen şeker pancarı Malatya’mızın ve Türkiye’nin ekonomisine çok ciddi girdi sağlıyor. Şeker Fabrikalarında bizim Yazıhan’da ürettiğimiz pancarlar alınıyor ve işlenip, şekere dönüştürülerek Türkiye ekonomisine katkıda bulunuluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bir yandan sulama ile destekler verirken bir taraftan da çiftçiye destekler verdiklerini aktaran Çalık, “Ürünün alınması için Toprak Mahsulleri Ofisi ile yaptığımız çalışmalar çok önemli adımlar. Malatya ekonomimizin can damarı kayısımız. 110 ülkeye kayısımızı ihraç ediyoruz. Biz, dünya kuru kayısısının yüzde 85’ini karşılayan şehir ve ülke olarak çok daha emin ve iyi adımlarla çalışmak zorundayız. Pazarlarımızı daha çok açmamız gerekir” dedi.

TZOB Ortadoğu Anadolu Bölge Başkanı, TZOB yönetim kurulu üyesi ve İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç ise Ziraat Odaları Koordinasyon Toplantısı’na katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a teşekkür etti.

Malatya üreticisinin yaşadıkları sıkıntıları anlatacaklarını ifade eden Kılınç, “Bugüne kadar çiftçi adına çabalarımız boşa gitmedi. Bazı konularda yapılan hizmetleri takdir ediyoruz. Bazılarını da eleştiriyoruz, bu da art niyetimizden değil. Biz bu ülkenin insanıyız ve çiftçinin refah düzeyi ne kadar yükselirse bizde o kadar mutlu olacağız. Bugüne kadar yapmış olduğumuz toplantıların özünde; üreticilerin sorunlarını ortadan kaldırmak ve ülkenin daha fazla üretmesine katkıda bulunmak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tahılda yüzde 22’lik artış bizleri gayet memnun etmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin henüz hasat başlamadan önce ilçelerde hemen açmaları üreticinin ürününün normal fiyattan seyrini sağladıkları için TMO genel müdürlüğüne, cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’na Malatya Ziraat Odaları olarak yazılı bir teşekkür gönderdik. Çiftçi için yapılan güzel çalışmalarda mutlaka teşekkür ediyoruz. Hükümetimiz, devletimiz çok güçlü bunu koronavirüs döneminde algıladık, gördük. Tüm dünya şahit oldu ki ülkemiz çok güçlü ve tüm sorunların üstesinden gelebiliyor. Burada üreticimizin refah düzeyinin de yükselmesi kaçınılmaz” diye konuştu.

Kılınç, koronavirüs sürecinde üretimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade ederek, hastalık başladıktan sonra herkesin gıdayı konuştuğunu belirtti.

Malatya’nın bir lezzet şehri olduğunu kaydederek, “Yeşilyurt ilçemizin kirazının ne ülke ne de dünyada eşi benzeri yok. Hiçbir lezzet Yeşilyurt kirazı gibi olamaz. Pütürge’mizde yetişen organik çileklerimiz var. Malatya bir lezzet şehridir. Hekimhan’ın cevizi, Akçadağ’ın armudu, Arapgir’in üzümü dünyada eşi benzeri olmayan ürünler. Malatya’daki lezzeti dünyada hiçbir yerde bulamazsınız. Bunun kalitesini biraz daha artırabilirsek, Malatya’daki tüm ürünleri dünyaya tanıtacağız. Cumhurbaşkanımız ve milletvekillerimizin gayretleriyle tüm dünyaya tanıtacağız ve dünyada tarımda olan yerimizi alacağız” dedi.

Malatya Ziraat Odaları Koordinasyon Toplantısı’na; AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile beraber AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de katıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)