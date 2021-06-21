Çelik Takı Toptan Alışverişte Güvenilir Adres

Toptan bijuteri nereden alınır? insanların en çok merak ettiği sorulardan biridir. Bu makalede sizlere bu konu hakkında bilgi vermek istiyoruz.

2000’li yılların başından itibaren bijuteri sektöründe hizmet veren Cihan Bijuteri firması bugün itibariyle sektörde 20 yıllık tecrübeye sahip durumda. Her hafta yeni ürün yelpazesi ile Cihan Bijuteri mağazalarınıza kaliteli, lüks ve gösterişli takı siparişi vermeniz için var. Çelik takı toptan ürünler arasında 3 ayrı kategoride mağazanıza zenginlik ve zarafet getirecek özelliklere sahiptir. Doğal malzemelerden oluşturulmuş takı yelpazesi ile Eminönü toptan takı firması, sağlıklı takı alternatiflerine sahiptir. Ayrıca piyasa fiyatına uygun avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmanıza olanak tanır.

Sevilen figürler, orijinal tasarımlar, kararmayan ve alerji yapmayan takılar ile mağazanızı müşterilerinizin en sevdiği seçeneklerle donatın. Çelik kategorisinde kolye, küpe, bileklik olmak üzere 3 ayrı takı seçeneğinde alışveriş yapabilirsiniz. Herhangi bir üst sınır olmaksızın mağazanızın stoğunu kolayca yenileyebilirsiniz.

2000’den fazla ürün yelpazesi ile toptan takı sektöründe dünyaca kabul görmüş trendleri mağazanıza sipariş verebilirsiniz. Toptan takı firması, günlük hayatta çeşitli anlamlar atfedilen belli figürleri takılarla buluşturur. Böylece farklı ruh hallerine uygun takı alternatiflerini mağazanıza getirme şansı bulabilirsiniz.

Çelik Takı Toptan Alışverişte Bol Seçenek

Toptan bijuteri sektöründe altın ve gümüşten sonra en çok rağbet gören takılar çelik takılardır. Hem taşlı hem de figürlü seçenekleri ile çelik kategorisinde genellikle gösterişli takı modelleri ön plana çıkar. Yaratıcı tasarımlarla eşsiz bir şıklık kazandırılmış olan çelik takılar, 3 ayrı renk seçeneğine sahiptir.

Gold, rose, gümüş seçenekleri ile belki bir model için 3 ayrı müşteriye ulaşabilirsiniz. Çünkü bazen takılardaki figürler insanların çok hoşuna gider. Ancak sırf istedikleri renk seçeneği elinizde bulunmadığı için bir müşteriyi kaybedebilirsiniz.

İşte Cihan Bijuteri size en çok tercih edilen takı renklerini bir arada sunar. Bir model için 3 ayrı renk seçeneğini de sipariş ederek farklı renklerden hoşlanacak bütün müşterilerinize aradıklarını verebilirsiniz. Mağazanız için çelik takı toptan alışverişi yapacaksanız en modern ve sıra dışı ürünlerle mağazanızı eşsiz bir şekilde donatabilirsiniz.

Çelik Kolye

Çelik takı kategorisinde yer alan kolyeler, müşterilerinizin farklı beklentilerini karşılamaya yönelik şu modellere sahiptir: Asma kilit, Love, melek figürlü siyah zirkon taşlı, melek figürlü beyaz zirkon taşlı kolye. Bunların yanında tasarımı ve figürleri ile dikkat çeken orijinal diğer çelik takı tasarımları: yıldız figürlü luck, melek kanadı figürlü zirkon taşlı, yelken figürlü, çoklu yonca figürlü ve daha birçok çeşit olmak üzere listelenmiştir.

Çelik takı toptan kategorisinde yer alan kolye modelleri arasında özellikle melek kanadı ve melek figürlü olanlar işçilik açısından benzersiz bir görünüme sahiptir. Melek kanadı figüründe kanat üzerindeki taşlar, figüre hareket kazandırmıştır.

Detaycılıktan ve taşlı takılardan hoşlanan kişiler için bu melek kanadı figürlü takı, severek kullanabilecekleri bir alternatiftir. Melek ve melek figürlü takılar, şansı ve inancı simgeler. Bu nedenle çoğu kişinin kullandıklarında kendilerini iyi hissettikleri modeller arasında bulunur.

Elegant tasarımlar, sıra dışı zincir tasarımları, iki katlı zincir tasarımları ile klasik takı anlayışından çıkarak orijinal takı alternatiflerini Cihan Bijuteri’de bulabilirsiniz. Örneğin işlevi eşyaların birbirine monte edilmesi olan bir çivinin takı tasarımında nasıl farklı bir zarafete kavuştuğunu görebilirsiniz. Üzerinden geçirilmiş bir halka ile parlak çivi tasarımı, zincire geçirilmiş figür olarak benzersiz bir takı alternatifidir.

Çelik Küpe

Çelik takı toptan alışverişinde küpe kategorisinde küçük ve şirin tasarımların şıklığı dikkat çeker. Ayrıca biraz daha abartılı, sallantılı ve büyük figürlü küpeler de en çok tercih edilenler arasında yer alır.

Kulaklarda eşsiz bir şıklık ve kıyafetlerle eşsiz bir uyum oluşturacak küpeler, takı dolabını zenginleştirmek isteyen kişilerin bir numaralı tercihidir. Çelik küpe materyal olarak çelikten ama renk olarak farklı seçeneklerden oluşur. Rose, gümüş ve gold kaplama seçenekleri ile müşterilerinizin zevkine göre seçim yapabileceği birden çok renkte alışveriş yapabilirsiniz.

Altılı set halinde satılan ve mağazanıza ya da e-ticaret firmanıza zenginlik katacak orijinal küpe tasarımlarından vazgeçemeyeceksiniz. En sevilen takı figürleri, orijinal işçilik, kaliteli tasarım, kararmaz küpe seçenekleri için en kısa sürede sipariş oluşturabilirsiniz.

Klasik ikili küpe setleri ile de sade bir çift küpe almak isteyecek müşterilerinize yönelik alışveriş yapabilirsiniz. Her biri bir kadının zarafetine eşsiz bir şekilde yakışacak kadar şık tasarımlara sahiptir. Cihan Bijuteri kalitesiyle toptan bijuteri siparişi oluşturarak lüks takı ürünlerine şimdi mağazanızda yer açın.

Çelik Bileklik

Klasik zincir modellerinin çok ötesinde tasarlanan yine zengin renk ve motiflerle dikkat çeken bir başka kategori daha... Çelik bileklik kategorisinde yine benzersiz, biraz gösterişli, sıradanlıktan uzak, hareketli ve enerjik takı seçeneklerini bir arada bulabilirsiniz.

Çelik takı toptan alışverişi yaparken mağazanızdan eksik olmasını istemeyeceğiniz en güzel bileklik modelleri: kilit figürlü, kalın zincirli büyük isimlikli, yuvarlak göz figürlü, üç yonca figürlü olmak üzere daha birçok farklı modeli inceleyebilirsiniz. Hatta tükenmeden önce bu zarif bileklik seçeneklerini satın alabilirsiniz.

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