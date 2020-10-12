Hatlandırılmış bir çene ve çene hattı yani “jawline” nasıl elde edilir?

Zayıf bir çene ucu, çekinik çene hattınız varsa veya daha belirgin ileride bir çeneniz varsa, o zaman hyaluronik asit bazlı dermal çene dolgusu en iyi seçenektir.

Ameliyatsız bir çene hattı dolgusu, yüzünüzün görünümünü şekillendirmeye ve değiştirmeyi destekliyor. Gıdı görünümünü gizlemeye, sarkmış bir çene bölgesini toparlamaya ve daha genç bir görünüm oluşturmaya yardımcı olabilir. Size daha özgüvenli yüz estetiği çene dolguları ile hayal değil.

Çene Dolgusu Nişantaşı Quartz Cliniquede, çene bölgesini uzatarak ve/veya hatlandırarak, yüze belirginlik katmak ve daha dengeli bir yüz profili oluşturmak için daha fazla hacim eklemek gerekir. Bunun için hyaluronik asit bazlı dermal çene dolgusu tedavisini daha fazla bekletmeyin.

Nişantaşındaki Quartz klinikte yüz şekliniz için en iyi seçenekler konusunda size tavsiyelerde bulunlacaktır.

Dermal çene dolgusunun faydaları nelerdir?

Zayıf veya geride kalan çeneler için etkili sonuçlar yaratıyoruz

Yaşlanan bir yüzün yeniden hatlandırılmasına yardımcı oluyoruz

Yüz oranınızı iyileştiriyoruz

Daima doğal sonuçları hedefliyoruz

Çene büyütmeye geçici ve cerrahi olmayan bir alternatiftir.

Çene dolgusu nasıl uygulanır?

Çene dolgusu tedavinizden önce tedavinin neleri içerdiğini, arzu ettiğiniz sonucu ve riskleri ve komplikasyonları tartışmak için bir konsültasyon almalısınız.

Nişantaşındaki kliniğe geldiğinizde gerekirse uyuşturma kremi uygulanacaktır. Morarma riskini azaltmak ve gereken pürüzsüz şekillendirmeye yardımcı olmak için bir kanül tekniği kullanılabilir. Bölgeye dermal dolgu maddesi enjekte edilir. Genel tedavi genellikle 15-30 dakika kadar hızlıdır ve hastaların çoğu ağrı hissetmez.

Dermal çene dolgusu tedavisi, çene üzerindeki tanımın iyileştirilmesinde etkilidir, böylece yüzün geri kalanıyla daha dengeli görünecek, böylece yüz ile orantılı olacak ve çukurda kalan bölgeleri dolduracaktır. Çene çevresinin yanı sıra, yaşla birlikte daha belirgin hale gelebilecek çene görünümünün giderilmesinde de yardımcı olur ve çene üzerindeki ince çizgi veya kırışıklıkları azaltır.

Çene dolgusuna uygun bir aday!

Çenelerinin boyutunu veya şeklini iyileştirmek isteyen hastalar ameliyatsız çene şekillendirme veya çene dolgusu için uygundur. Zayıf bir çeneye sahip olanlar, çene implantı veya çene rekonstrüksiyon ameliyatı ile ilişkili ağrı, risk veya iyileşme süresi olmadan çene ve çene hattını yeniden şekillendirmeye yardımcı olmak için bölgeye dermal dolgu enjeksiyonları yapabilir.

Çene dolgusunun kalıcılığı?

Çene dolgusu sonuçlarının ne kadar kalıcı olduğu, kullanılan dolgu türüne, cilt tipinize ve kendi metabolizmanıza bağlı olarak değişecektir. Çene dolgusu sonuçları ortalama 9 - 12 ay arasında sürer ancak bazı dolgu ve bünyelerde daha uzun sürebilir.