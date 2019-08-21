Darphin Güzelliğini Keşfedin!

Her güzelliğin bir sırrı vardır. Darphin sırrı ise genç kalmayı başaran ciltte saklıdır! Fransız cilt bakım markası Darphin, özel teknolojisi ile bitkisel ürünler geliştirmektedir. Bitkisel ürünlerin özgün aromaları ve ipeksi yumuşaklığı sayesinde cildin bakımını yaparken spa etkisi sağlar. Her cilt tipine ve problemine yönelik ürünler geliştiren Darphin aromatik bakım yağları ile ün kazanmayı başarmıştır.

Kişinin kimlik yaşı ile cilt yaşı her zaman aynı orantıda ilermez. Kimlik yaşı ne olursa olsun bazı ciltler çevresel fakörler ve zararlı güneş ışınları sebebiyle zamanından önce yaşlanabilir. Yaşlılığın ilk belirtileri ince çizgi ve kırışıklıktır. Düzenli olarak cilt bakımı yapılmaz ve bu duruma önlem alınmaz ise çizgi ve kırışıklıklar cilde yerleşir ve giderilmesi zaman alır. Daha genç ve sağlıklı bir cilt görünümünü için düzenli olarak cilt bakımı yapılması ve cildin güneşe karşı korunması gerekir.

Güneş hepimizin bildiği gibi D vitamini açısından oldukça faydalıdır. Fakat güneşte uzun süre korunmadan kalmak çeşitli cilt problemlerini beraberinde getirir. Bunların başında ise leke problemi gelmektedir. Ciltte leke oluşumuna tek bir neden göstermekde mümkün değildir. Çünkü güneş lekesi, sivilce lekesi, doğum sonrası oluşan leke gibi kendi arasında çeşitliliğe ayrılır. Cildinizde leke varsa veya lekelenmeye eğilimli bir cilde sahipseniz Darphin Melaperfect leke karşıtı bakım serisini tercih edebilirsiniz.

Darphin Melaperfect ile Daha Aydınlık Bir Cilde Kavuşun!

Leke karşıtı geliştirilmiş bu özel seri, ciltte var olan lekeleri giderirken yeni oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Darphin leke kremi;

Koriolus mantar özü sayesinde kahverengi lekeleri giderir.

Ciltteki ton farklılıklarını eşitler.

Yaşlanma karşıtı bakım sağlar.

Cilde daha canlı ve aydınlık bir görünüm kazandırır.

Cildinizdeki leke görünümü sizi rahatsız ediyor ve gün içinde mutlaka kapatma ihtiyacı hissediyorsanız Darphin Melaperfect Anti Dark Spots SPF15 leke karşıtı fondöteni tercih edebilirsiniz. Cilt bakımının devamı niteliğinde olan bu ürün içeriğindeki renk açıcı bitki özleri sayesinde ton farklılıkları eşitler, cilt kusurlarını kapatır ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. Oldukça güzel yorum alan Darphin fondöten kullananlar tarafından da tavsiye edilmektedir.

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