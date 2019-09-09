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09 Eylül 2019 Pazartesi 10:12

Deniz Tunca Medya bir ilke imza attı

Türkiye’de hızla gelişen sağlık turizmi, sağlık teknolojisi ve sağlık pazarı Deniz Tunca Medya yolu ile Dünyaya açıldı.

Deniz Tunca Medya bir ilke imza attı
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Deniz Tunca, İngiltere, Bulgaristan, Rusya ve Azerbaycan’daki geniş network ağını, Pr, reklam, haber ve program yolu ile Türkiye’de sektörle buluşturuyor. 

Tunca “Özellikle İngiltere Rusya Bulgaristan ve Azerbaycan’da oluşturduğumuz geniş network ağı ile Sağlık estetik ve güzellik başta olmak üzere, Türkiye’deki yatırımcıların ve sektör temsilcilerinin medya ve pr alanındaki tek adresi olmakla guruluyuz. 

Devlet ve özel kanallarındaki reklam haber ve programlar yolu ile geniş bir kitleye ulaşıyoruz. Çalışmalarımız müşterilerimize klasik medya yeni medya ve internet tabanlı erişimlerde %80 getiri sağlamakta olup hedefimiz %100 ulaşmak ve Türkiye’nin potansiyelini dünyaya pazarlamak” dedi.



MGH - Özel Haber
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