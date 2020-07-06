Ortodonti tedavisinde kullanılan diş teli fiyatları da düzenli aralıklarla Türk Diş hekimleri Birliği tarafından güncellenmektedir. Birliğin belirlemiş olduğu fiyat aralıkları hem hastaları hem de diş hekimlerini korumak amacıyla belirlenmiştir. Diş teli fiyatları tercih edilen tedavi yöntemine ve tedavide kullanılacak olan diş teline göre maliyeti de farklı olacaktır. Diş teli fiyatlarının kendi içerisinde farklılık göstermesinin nedeni ise kullanılan malzemenin kalitesiyle doğru orantılıdır. En iyi tedavi hizmetini, en kaliteli malzemeyle almak, diş teli fiyatlarına da yansıyacaktır.

Ortodonti tedavisi uzun bir sürecin sonundan tamamlanmakta olup; üç farklı aşaması vardır. İlk aşama hastanın ağız yapısındaki problemlerin tespit edilme sürecinden oluşur. Sürecin ikinci aşaması hastanın ihtiyacı olan tedavi yönteminin seçilerek, diş telinin takılmasıdır. Üçüncü aşama ise tedavinin bitirilerek kontrol aşamasına geçilmesidir. Ortodonti tedavisinde hasta hangi aşamada olursa olsun doktor kontrollerini aksatmadığı gibi doktorun tüm uyarılarına da dikkat etmelidir. Ortodonti tedavisi gören hasta ile etapta diş teliyle farklılık hissetse de bir süre sonra diş teline alışacaktır. Hastalar unutmamalıdır ki diş teli ortodonti tedavisinin en önemli aşamasıdır. Bu sebeple ağız hijyenine dikkat edildiği gibi süreç sonunda istenilen dişlere kavuşulacağından emin olunmalıdır. Ortodonti tedavisinde her aşama oldukça önemli olup; hastalar rutin kontrollerini kesinlikle ihmal etmemelidir.

Hastalar diş tellerini taktıktan sonra yenilecek olan tüm gıdalara dikkat edilmelidir. Örneğin elma ya da ayva gibi sert yiyecekleri ısırmak yerine bu tarz sert yiyecekler, keserek yenilmelidir.

Hastalar diş teli tedavisinde sıklıkla şeffaf diş teli seçeneğini tercih etmektedir. Şeffaf diş teli diğer çeşitlere göre görünmez olması tercih sebebidir.

Ortodonti Tedavisinde Sık Sorulan Sorular

Ortodonti tedavisiyle ilgili birçok yanlış bilgi etrafta olduğu için insanlar tedavi yaptırmakla ilgili çekinmektedirler. Örneğin ortodonti tedavisinin çok sancılı ve zor bir süreç olduğu düşünülse de gelişen teknoloji sayesinde tüm süreç hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır.

Ortodonti tedavisi hastanın yaşı kaç olursa olsun, yapılmaktadır. Sadece hastanın yaşına ve durumuna göre kişinin tedavi süreci belirlenecektir.

Ortodonti tedavisi ihtiyacı bazı kişilerde başka sağlık sorunlarına yol açsa da çeşitli nedenlerle diş teli takmak istemeyen kişiler, tedaviden uzak dururlar. Estetik kaygılarla, farklı sağlık problemlerine yol açabilecek dişlerin tedavisi için farkı diş teli çeşitleri vardır. Hasta için hangi diş telinin en uygun olunacağı doktorla birlikte karar verilerek, görüntü kaygısı yaşamadan tedaviye başlanabilir.

Kaynak: https://www.periodent.net/