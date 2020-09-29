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29 Eylül 2020 Salı 18:43

Dış Ticarete Başlayanlar İçin Kargo Seçenekleri Nelerdir?

Dış Ticarete Başlayanlar İçin Kargo Seçenekleri Nelerdir?
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İletişim ve taşıma olanaklarında yaşanan gelişmeler tüm ülkeler için dış ticareti cazip hale getirmiştir. Hem ülkeler hem de girişimciler için daha karlı olan bu ticari dönemde uluslararası taşıma hızı ve taşıma sürecindeki güvenlik oldukça önemlidir.

Yurt Dışına Satış Yaparken Hangi Taşımacılık Türünü Seçmelisiniz?

Kargolarınızı yurt dışına gönderirken istek ve beklentilerinize en uygun taşımacılık yöntemini seçmeli; işletmeniz için en ekonomik olanı tercih etmelisiniz.

Yurt içi satışlarda kara yolu ; yurt dışı satışlarında ise deniz ve hava yolu en çok tercih edilen kargo yöntemleridir. Deniz yolunun hava yoluna oranla daha uygun olduğu bir gerçektir. Ancak deniz yolunda gönderiniz küçüldükçe fiyatının arttığını ve taşıma süresinin uzadığını gözardı etmemelisiniz.

Yurt dışı satışlarınızda toplu gönderim söz konusu olduğunda hava kargo, deniz ve kara yolu taşımacılığına kıyasla çok daha avantajlıdır. Deniz ve kara yolu taşımalarında ürünlerin varış noktalarına ulaşması ayları bulabilirken; hava kargo nakliyesi sadece birkaç gün sürer. Bu da küresel rekabet içinde daha kolay yer almanızı sağlar. Hava yolu ağının, kara ve deniz yolu taşımacılıklarına nazaran daha geniş bir ağa sahip olması da oldukça önemlidir. IATA yetkili hava yolu kargo şirketleri ile güvenilir bir taşımacılık yaşayabilirsiniz.

Dış Ticarette Hava Kargo Dönemi

Rekabetçi firmalar için üretim maliyetinin düşürülmesi ve hızlı kargo seçenekleri ihracat için en önemli etmenler haline gelmiştir. Hızlı kargo seçeneklerine artan talepte, uluslararası hava kargoyu gündeme getirmiştir. Hava kargo dünyanın gelişen ve değişen gereksinimlerine en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar.

Hava kargo ile tekstil ürünlerinden tıbbi malzemelere; meyve sebzeden kozmetik ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinin hava yolu ile taşınması da mümkün!

Deniz yolu ve kara yoluna kıyasla daha geniş pazar ağına sahip hava kargo; ihracatçıların da satış alanını büyüten en önemli taşımacılık sistemlerinden biri.

İhracatta Hava Kargonun Avantajları

  • Sevkiyatınızı en hızlı ulaştırabilecek taşımacılık türü hava kargodur.
  • 7/24 ürününüzü takip edebilirsiniz.
  • Teslimat süresinin hızlı olmasından dolayı sigorta primleri düşüktür.
  • Deniz yolu ve kara yolunun ulaşamayacağı bölgelere hava yolu ile ulaşma imkanınız vardır.
  • Sevkiyatınızın elleçleme ve yüklenmesinde gösterilen özen, ürünlerinize zarar gelme olasılığını oldukça düşürür.
  • Hava kargo, siyasi ve bürokratik olumsuzluklardan en az etkilenen nakliye yöntemidir.

Yurt dışı satışlarınızda ürünlerinizi hava kargo ile en hızlı şekilde pazara sokmak, rekabetin kızıştığı küresel ekonomide ön plana çıkmak ve güvenle kargolarınızı teslim etmek için, sektöründe öncü TR Freight & Logistics ile iletişime geçin.

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