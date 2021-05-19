Diyarbakır'da askeri tesise saldırı teşebbüsü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu, maket uçakların etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu ayrıca, herhangi bir zayiatın olmadığını da belirtti.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunuldu.

Söz konusu saldırı maketinin düşürüldüğü belirtilen açıklamada, üste herhangi bir zayiatın mevcut olmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Soylu da Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerini kullandı.