Dr. Nuket Eroğlu - Lazerle Leke Tedavisi

Dr. Nüket Eroğlu, ‘Ciltte bulunan lekelerden kalıcı olarak kurtulmak için uygulanan lazer tedavileri en çok tercih edilen yöntemler arasındadır.’ dedi. Dr. Nüket Eroğlu, ‘Lazer sistemleri ile cilt üzerinde bulunan güneş lekeleri, damarsal lekeler, akne izleri ve melazmalar kısa sürede kalıcı olarak yok ediliyor.’ diye belirtti. ‘Leke tedavisinin yanı sıra lazerlerin anti-aging etkisi cildi gençleştirir ve bebeksi yapar.’ diyen Dr. Nüket Eroğlu, lazer tedavilerinin cilt yenilemedeki üstünlüğünün altını çizdi. Dr. Nüket Eroğlu, pırıl pırıl bir cilt için lazer leke tedavisi önerdiğini vurguladı.

Ciltte oluşan lekeler tedavi edilmediğinde hızla ilerliyor, genişliyor ve derinleşiyor. Cildin lekeli kısımları daha da koyulaşınca, ciltte ton eşitsizlikleri de oluşuyor. Bu durumdan kalıcı olarak kurtulmak ve bebeksi bir cilde sahip olmak için lekenin tipine uygun farklı dalga boylarında lazer ışınları tercih ediliyor.

Lekeler Nasıl Oluşur?

Melanin, melanosit hücrelerini aktive ederek cildin renk tonunda eşitlik sağlayan hormondur. Ciltteki melanin salgısında dengesizlik meydana geldiğinde, bölgede cilt tonu eşitsizliği oluşmaya başlar. Melanin salgısında çevresel faktörler kadar genetik yapı da önemlidir. Bazı ciltler genetik olarak lekelenmeye yatkındır.

Cilt lekeleri, güneşe aşırı maruz kalmaktan ve yüksek faktörlü bir güneş kremi kullanmamaktan dolayı oluşmuş olabilir. Yanlış kullanılan makyaj ve kozmetik ürünleri sonucunda da ciltte rahatsız edici eşitsiz tonlar meydana gelebilir. Sıkılan sivilcelerin ardından kalan lekeler ve akne izleri de zamanla kalıcı lekelere dönüşebilir. Melazma denilen genetik lekeler hormona ve ruh sağlığına bağlı olarak özellikle kadınların belli dönemlerinde daha da koyulaşabilir.

Lazerle Leke Tedavisi Nasıl Yapılır?

Lekeler ne kadar derine inerse tedavisi de o kadar uzun süreceğinden lekelenmeler başladığı anda hızla lazer tedavisine geçilmelidir. Lazer tedavisi her cilt tipine uygun bir yöntemdir. Lazer tedavisinin cilt üzerinde hiçbir yan etkisi ya da zararı bulunmaz. Lazer tedavisi, lekelerden arınırken gözeneklerin daralmasını ve cildin sıkılaşmasını sağlar.

Lazerler ile acı ve ağrı hissetmeden, lekelerin tipine özel dalga boylarındaki lazer ışınları sayesinde lekeler hızlıca silinir. Derin ve koyulaşmış lekelerden kurtulmak için tek bir seans yeterli olmayabilir. Bu durumda ciltteki lekelerin tamamen uzaklaştırılması için ek kontrol seansları düzenlenir.

En Etkili Lazer Leke Tedavisi Yöntemleri Nedir?

Her lekeye özel farklı bir lazer dalga boyu vardır. Farklı derinliklere etki eden bu dalga boyları kombine de kullanılabilir. 585 nm Pro Yellow lazer damar tedavisinde en etkin dalga boyudur. Tedavinin kalıcılığı ve etkinliğini de belirlediğinden melazmanın damar komponenti için de uygulanır. Radyofrekanslı Fraksiyonel CO2 Lazer akne izi, ben ve siğil alımı, yara ve operasyon izlerinde vaporizasyon ile cerrahi gerektirmeden kolaylıkla çözüm sunan güvenilir bir yöntemdir. Çillerde 532 nm Q Swiched ve Piko lazerler son derece etkindir. Tek seansta kalıcı etki oluştururlar.

Yüzde ve vücutta bulunan tüm lekeler için lazerle leke tedavisi yöntemi rahatlıkla tercih edilebilir. Lazer ışınları sayesinde lekelerin tonu açılır ve ekelerden tamamen kurtulmak mümkün hale gelir.

Lazerle Leke Tedavisi Öncesi Sonrası Nasıl Değerlendirilir?

Leke tedavisi öncesinde ve sonrasında fotoğraflar cilt analizi yapan profesyonel fotoğraf makinası ile çekilir. Lazer tedavisi sonrasında fotoğraflar karşılaştırıldığında ise lekelerin tonundaki açılma net bir şekilde fark edilirken, ciltte gençleşme, yüzde gerilme, gözeneklerde sıkılaşma da dikkat çekicidir.

Leke tedavisi yapılan profesyonel çekimler karşılaştırılarak sonucun ne kadar etkili olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Lazerle Leke Tedavisi Fiyatları Nasıldır?

Hemen hemen her leke türüne karşı etkili olan lazer leke tedavisinin fiyatları tek seans oluşu ve kalıcı sonuçlar değerlendirildiğinde son derece ekonomiktir. Sonrasında yüksek faktörlü güneş kremi ve doktorun önerdiği cilde uygun bir nemlendirici kullanılması tavsiye edilir.