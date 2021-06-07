En Çok Tercih Edilen Kravat Renkleri Nelerdir

Kravat erkekler tarafından işyerinde, özel günlerde, iş yemeklerinde, kutlamalarda kullanılan aksesuardır. Ama kravat sadece kombin tamamlayıcı basit bir aksesuar değildir. Daha fazlasıdır. Geleceğinizi bile şekillendirme etkisine sahiptir. Nasıl mı? İşte detayları;

Kravat ciddiyetin simgesidir. Şıklığınızın tamamlayıcısıdır. Renginden desenine, deseninden dokusuna kadar her ayrıntısıyla önemli mesaj taşımaktadır. Kimisi bilinçli olarak takacağı kravatın rengini renklerin anlamlarına göre tercih etmektedir. Özellikle politikacılar bu detaya göre hareket etmektedir. Fakat çoğu da farkında olmadan o anki psikolojisine göre seçim yapmaktadır. Fakat o anki psikolojiyle taktığınız kravat rengi ters etki ile dönüş almanıza sebep olabilir.

Kravat Renkleri Ne Anlama Gelir?

İletişimde kullandığınız cümleler ve davranışlarınız kadar kıyafetinizin rengi de çok önemlidir. Bu anlamda kravat rengi de önemlidir. Karşı tarafın sizin hakkınızda olumlu veya olumsuz karar alması açısından kravat rengi kişiyi etkilemektedir. Karşınızdaki kişi veya kişilere mesaj vermektedir.

Kravat sadece kravat demek değildir. Kravat gittiğiniz mekana, yapacağınız konuşmaya, dinleyici topluluğun yaş grubuna kadar pek çok şeye hitap eder. Bu ne demektir? Kravat seçimi yaparken dikkat edilecek ince detaylar, hususlar vardır.

Kravatınızı seçerken rengine dikkat etmelisiniz. Gittiğiniz mekana uyum sağlayıp sağlamamasını kontrol etmelisiniz. Neden mi? İstemediğiniz mesajları vermemek için kravat renginin anlamı konusunda bilgi sahibi olmalısınız. Ona göre hareket etmelisiniz. Aşağıda lacivert, bordo ve siyah kravat hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Lacivert Kravatın Anlamı Ve Uyandırdığı His

Lacivert sukuneti ve uyumu simgeler. Karşı tarafta güven hissi uyandırır. O yüzden iş görüşmelerine giderken özellikle tercih edilmelidir. Veya pazarlama alanında çalışan biriyseniz karşı tarafa güvenilir gözükmek için lacivert kravat kullanabilirsiniz.

Taktığınız kravatın kumaşı da önemli bir ayrıntıdır. Örneğin pahalı ve dokuma bir kravat işverende onu ezmek algısı oluşturabilir. Bu yüzden sizinle çalışmak istememesine sebep olabilirsiniz. İş görüşmeniz bu anlamda istediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. O yüzden dokuma yerine baskılı bir lacivert kravat tercih edebilirsiniz.

Lacivert aynı zamanda sorumluluk, otorite, kontrol ve başarı simgesidir. Bu yüzden emniyet güçleri, asayişten sorumlu merkezler görev yerlerinde lacivert üniforma ve mavi tonlarında araçlar kullanmaktadır. Tüm bunlar farkında olmadan bilinçaltımıza gönderilen mesajlardır.

Siyah Kravat Neyin İfadesidir?

Asaletin simgesi olarak bilinen siyah renk kravatta da bu özelliğini korumaktadır. Resmiyetinizi, ciddiyetinizi belli etmektedir. Bu yüzden iş yaşamında da en çok tercih edilen kravat rengidir. Siyah kravat sizin ağırlığınızı ve gücünüzü ortaya çıkarmaktadır. Karşı tarafa karşı duruşunuzu net bir tavırda sergilemenize yardımcı olmaktadır.

Siyah renkteki kravat asil bir kişi olduğunuz mesajını iletmektedir. Ve sizin özgüveninizi ortaya koymaktadır. Siyah kravat gün içerisinde öylesine de tercih edilmektedir. Yani kadınların kurtarıcı elbise rengi nasıl ki siyahsa erkeklerin günü kurtaran aksesuarı olan kravat rengi de siyahtır.

Bordo Kravat Niçin Tercih Edilir?

Kırmızının koyu tonu olan bordonun bilinçaltına etkisi tartışmasız özgüven kazandırmasıdır. Cesaretli davranışlar sergilemenize bu anlamda da kendinizi göstermenize katkısı olmaktadır. İster özel hayatınızda karşı tarafı etkilemek için ister iş görüşmelerinde yeteneklerinizi sergileyebilmek için bordo kravat seçebilirsiniz.

Bordo kravat ile iş hayatınızda lider olma yolunda önünüzü açabilirsiniz. Özel hayatınızda da sözünüzü dinletebilen biri olduğunuz etkisi uyandırabilirsiniz. Eğer dolabınızda hala bordo kravat yoksa ya da bir tane daha olsun isterseniz incelemeye başlamanızı tavsiye ederiz.

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