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12 Ekim 2018 Cuma 01:39

En güzel Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi sakın unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma gününe özel birbirinden güzel ve anlamlı Cuma mesajlarını malatyagercek.com ailesi olarak sizler için bu başlık altında teker teker derledik. Müslüman dünyası için en önemli günlerde birisi olarak kabul edilen bugünün coşkusunu haberimizde bulunan resimli Cuma mesajlarından bir tanesini sevdiklerinize göndererek onunla birlikte yaşayın. 2018 yılında yeni ve daha önce görmediğiniz resimli Cuma mesajları ile sizlerleyiz. İşte en güzel 2018 Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi sakın unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı
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ALLAH'IM...Sen seni anlatan dilleri...Seni anlatan halleri...Ugrunda gecen günleri...Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri...; ihsan eyle...ilahi iman verdin ; daim eyle...ihsan verdin ; kaim eyle... Bu mesaji okuyan kulunu "Cennetinle, cemalinle müserref eyle" (Amin)

En güzel Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi sakın unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.


En güzel Cuma mesajları 2018 ile sevdiklerinizi sakın unutmayın! - İşte güncel resimli Cuma mesajı

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar.....



MGH - Özel Haber
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