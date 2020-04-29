Geleneksel Tanıtım Mecrası

İnternet çağıyla birlikte hayatımızda pek çok ürüne, firmaya, bilgiye vb şeylere erişim daha kolay hale geldi. İnsanlar bir şey aradığı zaman akla ilk gelen internet oluyor. Ancak bir marka tanıtımı söz konusu olduğunda internet her zaman tek başına yeterli bir tanıtım alanı değildir. Promosyon ürünleri denilen gerçek tanıtım sektörü uzun yıllardır aktif olarak işlevselliğini yerine getiriyor. Örneğin siyaset alanı geçmişte günümüze kadar promosyon ürünlerinin varlığını çok iyi değerlendirmektedir. Seçmenlere sundukları promosyon ürünlerden bazıları promosyon duvar saati, promosyon ajanda, kişisel ürünler üzerinden ne kadar zaman geçse de unutulmuyor ve tüketicinin her daim hayatında yer ediyor.

Kitlesel bir şekilde ilerleyen bu süreç farklı alanlarda da pekala kullanılabiliyor. Örneğin bir giyim mağazası yeni açılıyorsa öncesinde bir tanıtım gerçekleştirmesi gerekir. İnternet reklamcılığı, bilboardlar bu gibi durumlarda maliyet olarak daha yüksektir. Hem akılda kalıcı olması, hem taşınabilirliği ile daha çok göz önünde olması sebebiyle promosyon ürünler marka tanıtımı için ideal rol oynuyor. Marka promosyon ürün olarak çanta hediye ettiğinde tüketici bu ürünü her daim taşıyabileceği için daha çok hedef kitlesine ulaşım sağlanıyor. Markanın tanınırlığı bu sayede artış gösteriyor.

Peki promosyon ürünlerden daha iyi faydalanabilmek için ne yapılmalı?