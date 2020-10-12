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29 Ocak 2021 Cuma 21:34

Gerçek Gazipaşa hava durumu

Gerçek Gazipaşa hava durumu
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Sokakta kendinizi her zaman olabildiğince rahat hissetmek istiyormusunuz? O zaman, Gazipaşa hava durumu, nasıl olacağını öğrenin,ve siz uygun kıyafeti seçebileceksiniz.

Şubat ayının ilk yarısında şehirdeki hava istikrarlı olacak. Sıcaklığın +17 santigrat dereceye çıkması bekleniyor. Gece hafif bir düşüş olacak - +15 dereceye kadar. Sıcaklıktaki artış, sürekli güneşli havanın oluşmasıyla kolaylaştırılır. Arka arkaya birkaç gün boyunca hava sıcak ve güneşli olacak. Doğru, o zaman parçalı bulutlu hava gelecek, ancak yağış beklenmiyor.

Şubat ayının ilk on gününde,dışarıda hava sabit basınçla, çoğunlukla kuru olacak. Daha fazla bilgileri Meteoprog web sitesinde bulabilirsiniz. Gazipaşa şehirindeki hava durumu günün her saatinde mevcuttur. Çeşitli kaynaklardan bilgi topluyoruz ve bunlara göre bir tahmin yapıyoruz. Bu yüzden,her zaman en güvenilir veriler vardır.

Göksun hava durumu yakın zamanda nasıl olacak?

Sitede, Türkiye nin farklı bölgelerindeki hava durumu hakkında bilgiler yayınlamaktadır. Üstelik sadece hava sıcaklığını değil aynı zamanda diğer birçok veriyi de öğrenebilirsiniz. Göksun hava durumu yeterince değişken olacağına söz veriyor.

Burası zaten Türkiye nin pek çok bölgesinden daha soğuk. Böylelikle şubat ayının ilk günlerinde ortalama hava sıcaklığı yaklaşık +7 santigrat derece olacak. Ancak ayın başında dışarısı çoğunlukla güneşli olacaksa, bulutlar gittikçe daha sık görünecektir. Bu, sıcaklıkta hafif bir düşüşe neden olacaktır. Genel olarak, hava durumu şu şekilde karakterize edilecektir:

  • düşük basınç;
  • nem eksikliği;
  • düşük rüzgar hızı (5 m / s dahilinde).

Bununla birlikte, her zaman sıcaklığın değişme olasılığı vardır. Bu yüzden, Göksun şehirindeki hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, sunulan kaynağı açmanız yeterlidir, ve önünüzde en son bilgiler olacak. Site, bir mobil cihazdan çalışacak şekilde optimize edilmiştir.

Burada, yanınıza şemsiye veya yağmurdan başka bir koruma almanız gerekip gerekmediğini, dışarı çıkmadan önce en iyi nasıl giyineceğini öğreneceksiniz. Bilgiler sürekli olarak güncelleniyor ve netleşiyor, böylece size sadece en güvenilir bilgiler sunulacaktır.

Sitede kullanışlı bir arama sistemi de mevcuttur. Her zaman başka bir bölgenin adını belirleyebilir ve en son verileri alabilirsiniz. Sokakta kendinizi her zaman rahat hissetmek için kaynağı ziyaret edin, en son haberleri öğrenin.

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