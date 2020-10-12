Gerçek Gazipaşa hava durumu

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Şubat ayının ilk yarısında şehirdeki hava istikrarlı olacak. Sıcaklığın +17 santigrat dereceye çıkması bekleniyor. Gece hafif bir düşüş olacak - +15 dereceye kadar. Sıcaklıktaki artış, sürekli güneşli havanın oluşmasıyla kolaylaştırılır. Arka arkaya birkaç gün boyunca hava sıcak ve güneşli olacak. Doğru, o zaman parçalı bulutlu hava gelecek, ancak yağış beklenmiyor.

Şubat ayının ilk on gününde,dışarıda hava sabit basınçla, çoğunlukla kuru olacak. Daha fazla bilgileri Meteoprog web sitesinde bulabilirsiniz. Gazipaşa şehirindeki hava durumu günün her saatinde mevcuttur. Çeşitli kaynaklardan bilgi topluyoruz ve bunlara göre bir tahmin yapıyoruz. Bu yüzden,her zaman en güvenilir veriler vardır.

Göksun hava durumu yakın zamanda nasıl olacak?

Sitede, Türkiye nin farklı bölgelerindeki hava durumu hakkında bilgiler yayınlamaktadır. Üstelik sadece hava sıcaklığını değil aynı zamanda diğer birçok veriyi de öğrenebilirsiniz. Göksun hava durumu yeterince değişken olacağına söz veriyor.

Burası zaten Türkiye nin pek çok bölgesinden daha soğuk. Böylelikle şubat ayının ilk günlerinde ortalama hava sıcaklığı yaklaşık +7 santigrat derece olacak. Ancak ayın başında dışarısı çoğunlukla güneşli olacaksa, bulutlar gittikçe daha sık görünecektir. Bu, sıcaklıkta hafif bir düşüşe neden olacaktır. Genel olarak, hava durumu şu şekilde karakterize edilecektir:

düşük basınç;

nem eksikliği;

düşük rüzgar hızı (5 m / s dahilinde).

Bununla birlikte, her zaman sıcaklığın değişme olasılığı vardır. Bu yüzden, Göksun şehirindeki hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, sunulan kaynağı açmanız yeterlidir, ve önünüzde en son bilgiler olacak. Site, bir mobil cihazdan çalışacak şekilde optimize edilmiştir.

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