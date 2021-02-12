Gıda Firmaları İçin ISO 22000 GGYS Rehberi

Bu yazı gıda üretim ve dağıtım zincirinde yer alan ve ISO 22000 GGYS “gıda güvenliği yönetim sistemi” belgesinin alım aşamalarını merak eden firmalara rehber olması amacıyla kaleme alınmıştır. Gıda zincirinde yer alan tüm firmalar bu belgeye sahip olabilirler.

Dikkat edilmesi gereken önemli detaylar ve önemli bilgiler için ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi için hazırladığımız rehberi okumaya devam edin.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Kısaca GGYS şeklinde belirtilen gıda güvenliği yönetim sistemi, tüketicilerin sağlıklarına odaklanmış güvenli gıda üretim aşamalarına ait metotları tek bir çatı altında yasal, kurumsal ve tüketici kademelerinde açıklayan bir ISO standatıdır.

İçeriğinde tehlike analizlerinden HACCP, hijyen ve sanitasyon şartlarına kadar pek çok yollar bulunan standard doğrultusunda kurallar yazıldığından ortaya gıda güvenliği yönetim sistemi çıkacaktır. Sistemden kasıt ise tüm yapılan faaliyetlerin yazılı bilgi şeklinde güncel olması ve muhafaza edilmesidir. Yazılı ifadesiyle istenen kağıt sarfı olmayıp, kurumsal bilginin dijital ortamlarda kullanımı biçimlerinde olması mümkündür.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standartı ve Kapsamı Nedir?

Gıda güvenliği yönetim sistemi standartı son olarak 2018 yılında ISO “uluslararası standartlar örgütü” tarafından istişare ile organize edilerek yeniden düzenlenmiş son teknoloji yapıyı açıklayan gıda güvenliği dokümanıdır. Bu standard içeriğinde toplamında 10 madde ve çok sayıda alt maddesi olan sistemin uygulanması bir miktar teknik bilgi ve yeterlilik gerektirir.

Bu teknik yeterlilik gıda mühendisi pozisyonuyla kapatılabilir. Burada sorumlu gıda mühendisinin gıda güvenliği yönetim sistemine hakim olması önemlidir. Eğer gıda sorumlusu bu standartın uygulanması ve hazırlanmasında tecrübe sahibi değil ise bu durumda gıda güvenliği, hijyen ve sanitasyon eğitimlerine katılarak, bilgi eksikliğini gidermek mümkündür.

22000 Gıda Güvenliği Eğitimi

ISO 22000 eğitimiyle ilgili merak edilen sertifikalar için ziyaret edilecek sitelerin https://www.adlbelge.com/iso-22000-egitimi sayfasındaki eğitim planına sahip içeriklere göre eğitim alınmalıdır. Gıda güvenliği sertifika eğitimlerinin akredite olmayan kısmının sadece temel, dokümantasyon ve iç denetçi eğitimleri olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Firma olarak değil ancak kişisel olarak başvuru ve kayıt yaptırabileceğiniz sertifikalı eğitim programları bunlardır.

Önemli bir eğitim konusu prtaik ve teorik bilgilerin birbirini destelediği çözüm odaklı, anlaşılır ve öz eğitimin faydasıdır. Eğitmen ve katılımcı olası bir entegre yönetim sistemini kendi başına kaldığında anlayabilmelidir. Eğitim teknik detaylardan uzak olmasına rağmen anında uygulanabilir niteliklere haiz olmalıdır ki faydası görülebilsin. Eğitim sonrasında katılım sertifikası veren firmaların tercih edilmesi ayrı bir dikkate değer başlıktır.

Eğitim olmadan sistemi kuramaz ve uygulayabilir duruma gelemezsiniz. Bu ise istenmeyen bir durumdur. Düzeltici faaliyet başlatmayı zorunlu tutar.

ISO 22000 Almadan Önce Yapılması Gerekenler

Gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamadan evvel yapılması gerekenlere üstte standard ve kapsam başlığı altında önemli bir giriş yapılmıştı. ISO 22000 belgesi almadan önce neler yapılması gerektiğine dair adımları Adl belge şirketinin oldukça kapsamlı açıklamaların bulunduğu, bu web sitesi linkine tıklayıp ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

Genel olarak yapılması gerekenleri listelersek:

Standartın temin edilmesi,

Gerekli eğitimlerin tamamlanması,

GGYS’nin kurulması ve en az 90 günlük uygulama kayıtlarının saklanması,

Belgelendirme firmasının seçimi ve tekliflerin analiz edilmesi,

Sözleşme aşaması,

Denetim aşaması ve belgelendirme maddeleri ile özetleyebiliriz.

Gıda Firmalarının Ortalama Belgelendirme Maliyeti

Çok sayıda etkene bağlı kalmakla birlikte ortalama gıda güvenliği yönetiminin firmalara ortlama maliyeti 0-50 çalışan sayısı düşünüldüğünde, 1000 Türk lisrası ile 3000 Türk lirası arasında değişecektir.

ISO 22000 fiyatları çalışan sayısı 50’nin üzerinde olduğunda; Adl Belge ISO Belgelendirme KYS Eğitim Danışmanlık Destek firması tarafından karşılıklı görüşme ve teklif usulü ile verilmektedir. Fiyat konusu gıda güvenliğinde ve HACCP tekliflerinden farklılıklar gösterebiliyor. HACCP her ne kadar artık verilmiyor olsa dahi bazı özel şartlar altında destek almak mümkün.

Akredite Edilmiş ISO 22000 Nedir?

Akredite edilmiş ISO 22000 daha çok işin TURKAK tarafını işgal ediyor olmakla beraber IAF akreditasyonlu sertifikasyon kuruluşlarının verdiği sertifikları açıklıyor. Akredite kuruluşlardan alınan belgelendirme hizmetleri akredite edilmiş olarak belirleniyor. Akreditasyon konusunu daha çok yetkili kuruluşlar ile görüşmenizi salık veririm.

Gıda güvenliğini etkin şekilde uygulamayı göze alıyor olmanız, tehlike analizlerinden, haccp dokümanlarına ve tüm gıda hijyen ve sanitasyon uygulamalarına eşlik etmeyi kabul ettiğinizi gösterir. Çünkü bu belge uygulama yapılmadan ve faal tam zamanlı bir gıda mühendisi çalışanınız yok ise işe yaramayacaktır. Faydalı bir sistem bilgiyi zorunlu tutar. Gıda mühendisi sürecin teknik boyutlarını, olması gereken hijyeni planlayarak gerektiğinde iç tetkikleri lider olarak yönetecektir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)