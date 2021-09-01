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01 Eylül 2021 Çarşamba 23:47

Göksu, "Bir yılda İSPARK'ı nasıl 100 milyon zarar ettirdiniz?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "İBB Başkanı'na soruyorum, 1 yılda İSPARK'ı nasıl 100 milyon zarar eden şirket haline getirdiniz?"

Göksu, 'Bir yılda İSPARK'ı nasıl 100 milyon zarar ettirdiniz?'
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İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış videolu paylaşımda, "Son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki çok sayıda arıza haberlerinin takip ediyorsunuz. Bir taraftan otobüsler, bir taraftan tramvay, bir taraftan metrobüs, bir taraftan "İstanbul Kart" ile ilgili haberler, bir taraftan "Hamidiye Su" ile ilgili haberler. Şimdi onlara değinmeyeceğim.

Ama, son günlerde en çok konuşulan konulardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti'de olduğu dönemde çok büyük projelerinden birisi olan İSPARK ile ilgili.

İSPARK ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, "İSPARK niçin zarar eder?" diye AK Parti dönemindeyken soru soruyor idi.

AK Parti döneminde biz teslim ettiğimizde, yani AK Parti yönetimi teslim ettiğinde İSPARK'ın 18 milyon zararı vardı. 18 milyon zarar, 2019 yılı itibarıyla CHP'ye geçtikten sonra 37 milyona çıktı. Peki bugün İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibarıyla kaç milyon zararı var? İşte kendilerinin yapmış olduğu denetim raporu burada. Bütün rakamları manipülasyonlarla değiştirmelerine rağmen yapmış oldukları en basit hesapla 66 milyon, 2020 yılında zararları var. Hele hele orada 33 milyonluk bir rakam var ki ticari alacaklar diye faturalandırmamış alacaklar bölümüne, onu aktiflere katarak buraya düşürmüşler. Onu da eklediğinizde İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibarıyla 100 milyon zararı var.

Şimdi ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum, 2020 yılı, yani 1 yılda İSPARK'ı nasıl 100 milyon zarara uğrattınız? Sakın 'pandemi' demeyin. Çünkü pandemi zarar etmenize değil tam tersine kar etmenize vesile oldu. İşçilerinizin maaşları devlet tarafından ödendi, sigortaları devlet tarafından ödendi. Birçok insanı sadece partizanca işinden ve ekmeğinden ettiniz. Buna rağmen nasıl zarar ettiniz? Acaba zarar etmenizin sebebi şunlar mı? Örneğin İSPARK'ın yönetim kurulu üyesi sayısını artırdınız, partizanca insanları yönetim kuruluna atadınız, partizanca insanları İSPARK kadrolarına aldınız, Acaba İSPARK'ın gelirleri başka açık alanlara mı gitti?

İSPARK nasıl zarar eder?' diyen İBB Başkanı'na soruyorum, 1 yılda İSPARK'ı nasıl 100 milyon zarar eden şirket haline getirdiniz?" ifadelerini kullandı. 



MGH - Özel Haber
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