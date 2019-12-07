Hayır Lokması Fiyatları

Hayır amacıyla yapılan lokmada bilindiği üzere un, su, maya ve şekerden yapılır. Yörelere göre şerbetli ya da şerbetsiz olarak dağıtılır.

Hayır lokması döktürme geleneğinin asıl amacı döktüren kişinin hayır yapmak istemesidir. Hayır yapmak istediği konu her şey olabilir. Bir yakının ölüm yıl dönümüdür. Çocuğunun asker gecesidir. Bu tarz konularda lokma döktürmek istenir. İşte tam bu zamanlarda iyi bir lokmacı arayışına gireriz. Bu noktada lokmacının kimliği önemli bir ayrıntıdır. Kimdir, ne zamandır bu işi yapıyordur. Bunların hepsi araştırılır. Araştırırken önceden lokma döktüren yakınlarımıza danışırız. Lokmacının dışında kullandığı malzemeler de çok önemlidir. Çünkü kullandığı malzemeye göre fiyat ya artar ya da azalır.

Hayır amacıyla yapılan lokmada bilindiği üzere un, su, maya ve şekerden yapılır. Yörelere göre şerbetli ya da şerbetsiz olarak dağıtılır. Ama genel olarak şerbeti bol bir şekilde dağıtılır. Bunun asıl amacı ağız tatlılığı ve hoşsohbet olunması istendiği içindir.

Uygun Fiyata Hayır Lokması Döktürülür Mü?

Örf ve adetlerimiz gereği bizim için özel kabul ettiğimiz günlerde lokma döktürürüz. Eskiden yani Osmanlı Devleti sırasında lokma döktürmek isteyen kişilerin evinin bahçesine lokmacılar gelirdi. Büyük büyük üç tane kazan konulurdu. Birinde kaynar sıvı yağ olurdu. Diğer kazanda şeker ile yapılmış şerbet olurdu. Bir diğerinde ise dökülecek lokmanın hamuru olurdu. Zaman geçtikçe bu kültürümüzde değişti ve gelişti. Cumhuriyet yıllarında ise lokma âdeti biraz daha değişti. Hayır lokmaları artık evlerin bahçelerinde değil, evlerin mutfaklarında yapılmaya başlandı. Bu tarz işler yapılırken genellikle imece usulü ile yapılır.

Peki şimdi nasıl yapılıyor diye soracak olursanız. Günümüz teknoloji çağı olduğu için her şey gelişiyor. Hayır amacıyla döktürülen lokmanın yapılışı da gelişmiştir. Artık mobil lokmacı sistemi vardır. Lokma döktürmek istiyorsunuz. Arayıp bir lokmacı buluyorsunuz. Evinizin önüne ya da camide döktürmek istiyorsanız caminin önüne yani istediğiniz her yere mobil lokmacı geliyor. Kaç kişi için döktürmek istediğinizi söylüyorsunuz. Lokmacı da size ona göre fiyat veriyor. Seçtiğiniz malzemelere göre bu fiyat düşüyor ya da yükseliyor. Hayır amacıyla yapmak istediğiniz lokma döktürme fiyatları bölgelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Fakat genel olarak 500 kişilik lokma fiyatı 500 ila 750 lira arasında döktürülmektedir.

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