Hızlı temizlik için püf noktalar nelerdir?

Temizlik yapmak için ilk olarak temizlik yapılacak bölgeleri belirlemeli ve hangi sıra ile başlayacağınıza karar vermelisiniz.

Gerek ev hanımlarının gerekse çalışan kadınların en büyük sorunları arasında yer alan ev temizliği, pratik yöntemler ile daha hızlı yapılabilmektedir. Ev hanımlarının sürekli olarak, çalışan kadınların ise genellikle hafta sonu yaptıkları temizlik işlemleri, oldukça uzun ve yorucu bir süreçten geçmektedir.

Hafta sonunuzu dinlenmek için geçirmek isterken temizlik nedeniyle bunu başaramayanlar için bazı kolaylaştırıcı yöntemler yer almaktadır. Genel bir bahar temizliği veya bayram temizliği gibi temizlikler dışında, rutin temizlik işlemlerinizi püf noktalara dikkat ederek daha kısa süre içerisinde tamamlayabilirsiniz.

Temizlik yapmak için ilk olarak kendinize uygun olan yöntemi seçmelisiniz. Mesela bazıları eşya toparlama, süpürme ve silme doğrultusu ile ilerlerken bazıları da banyo ve tuvalet temizliği ile işe başlamaktadır. Bunun yanı sıra temizlik yaparken en fazla önemli olan kurallardan birisi ise sıralama yapmaktan geçmektedir.

Temizlik yapılacak bölgeleri belirlemeli ve hangi sıra ile başlayacağınıza karar vermelisiniz. Ardından ise dikkatinizin dağılmasına izin vermeden temizliğe başlayabilir ve kısa süre içerisinde bu rutin işleminizi sonlandırabilirsiniz.

Temizliğin Vazgeçilmez Kuralları

Temizliğin en önemli kurallarından birisi de düzenli olmaktan geçmektedir. Eğer odalarınız ve evinizin düzenini iyi bir şekilde dizayn etmişseniz, temizliği oldukça hızlı ve seri bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra evinizde gereksiz fazla eşyalar sizlere temizlik yaparken zaman kaybettirmekte ve tüm gününüzü heba etmektedir. Bunun için fazlalıklarınızı evde tutmamalı ve gerekli olan eşyalar ile hayatınızı idame ettirmelisiniz.

Temizlik yapmanın önündeki en büyük engel ise erteleme olayıdır. Temiz ve düzenli kadınların en büyük sırrı hiçbir şeyi ertelememeleridir. Bu sayede vakit kaybı yaşamadan hızlı bir şekilde ev temizliği gerçekleştirebilir, uzun ve yorucu bir günden kurtulabilirsiniz.

Plan ve program çerçevesinde günlük olarak ufak ufak ev temizliği yapmak, hafta sonu tüm gününüzü kaybetmenizin önüne geçmektedir.

Günlük olarak 15-20 dakika süre ile bulaşıklarınızı yıkayabilir, dağınıklığı giderebilir ve ufak tefek süpürme işlemlerinizi halledebilirsiniz.

Ayrıca temizlik yaparken kullanmış olduğunuz temizlik ürünlerinin kaliteli olmasına dikkat ederek daha hızlı bir şekilde temizlik yapabilirsiniz. Buna örnek olarak iyi çalışan bir süpürge size vakit kazandırabilir, kaliteli bir temizlik ürünü ise daha temiz bir eve sahip olmanıza yardımcı olabilmektedir.