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21 Ağustos 2020 Cuma 18:50

İç Giyim Ürünleri

İç Giyim Ürünleri
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İnsan vücudunu sağlıklı bir şekilde korumak ve örtünmek için oldukça büyük bir yere sahip olan giyim sektörü içerisinde yer almakta olan iç giyim de son derece önemlidir. Ten üzerine giyilmekte olan bu giyim ürünleri bayan ve erkeklere göre farklılık göstermektedir. Şıklıktan ziyade rahatlık ve sağlığın ön planda olduğu bu giyim ürünleri içinde külot, boxer, atlet ve sütyen gibi ürünler yer almaktadır. Hızla gelişen modaya uyum sağlayan bu iç giyim ürünleri de sütyen takımları, vücut çorabı, streplez atlet türleri gibi yeni ürünler ile çeşitlenmektedir.

İç Giyim Ürünlerinde Kumaşın Önemi

Ten ile birebir temas halinde olan bu bayan iç giyim ürünlerinin üretildiği kumaş türlerinin seçimi oldukça büyük önem içermektedir. Ter kokusunu önlemek ve vücut üzerinde herhangi bir tahrişe neden olmamak için tamamen doğal ve pamuklu kumaşların tercih edilmesi gereklidir. Hijyen ve temizliğin oldukça önemli olduğu bu giyim ürünleri üretiminde naylon kumaşlar kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Tüm ürünleri ve fiyatlarını görüntülemek için https://www.otsicgiyim.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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