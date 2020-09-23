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23 Eylül 2020 Çarşamba 22:44

İpli Yaka Kartı Nasıl Bastırılır?

İpli Yaka Kartı Nasıl Bastırılır?
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Yaka kartlarının son yıllarda yaygınlaşmasının önemli unsurlarından biri de güvenlik olmaktadır. Kurum ve kuruluşların genelde yaka kartı uygulaması tercih etmelerinin önemli sebeplerinden biri güvenli en doğru şartlar içerisinde sağlayabilmeleridir. Kullanım kolaylığı basit olan yaka kartlarının güvenlik şeridinden giriş ve çıkış için basit bir şekilde tamamlanması konusunda kullanımı geniş bir yapıya sahip olmaktadır. Mıknatıslı veya jpli şekilde üretilerek, giriş ve çıkışı mesaiye bağlı şekilde takibini de kolay yapabilmek mümkün olacaktır. Bunlarla beraber siz de yaka kartlarını tercih ettiğinizde markanıza uygun şekilde bastırabilirsiniz.

Markaların kendi isim, logo ve renklerine uygun şekilde sert plastik ya da metal biçimlerde üretilen yaka kartları, son yıllarda devlet dairelerinde zorunlu hale getirilmiştir. Bunlarla beraber okul, fuar organizasyonları ya da kurumsal firmalarda da zorunlu hale getirilmek istenmektedir. Birçok firma, çalışanlarıyla ilgili hem mesai süreçlerinin takibi hem de güvenlik açısından yaka kartı getirmiştir. Çalışan kişilerin firmada bulunan statüsünü belirlemek için, hangi statüde olduğu ve buna göre muhatap olunan kişiyi bilmek için önemlidir. Özel sektörde de birçok alanda yine kıyafetlerin rengine göre ya da yaka kartına göre nerede çalıştığını basit bir şekilde öğrenmek mümkündür.

Okullarda yapılan etkinlik ve çeşitli seminerlerin ipli yaka kartı ile personel yetkilendirilmesi, muhatap olunan personelin nerede görevli veya yetkili olduğunu görmek için önemli girişimlerden biridir. Bu nedenle birçok firmada olduğu gibi ipli yaka kartı seçenekleriyle beraber kartın kendisi veya boyna asılabilir olması seçeneklerinde özellikler değerlendirilebilir olacaktır. En uygun şartlarda üretimler ile beraber ürünlerde grafik tasarım yapılabilir, logo baskısı olabilir. Bunların çok daha dışında ise ipli yaka kartı modellerinde isim, kişinin fotoğrafı veya benzer birçok kuruma ait şekilde personellerin gönül rahatlığıyla kullanacağı yaka kartları üretilmektedir.

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