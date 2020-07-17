Karavan ile Seyahat Etmenin Püf Noktaları

Karavanlar, son dönemde oldukça popüler bir ulaşım aracı haline geldi. Ulaşım aracının yanında bir yaşam alanı da sunan karavanlar, pandemi sonrasında her şeyden ve her yerden kaçmak için adeta bir çözüm konumunda. Karavan ile seyahat etmeye başlayacaklar ya da ciddi ciddi düşünenler için birkaç püf noktamız var.

1- Plan yapın.

Karavan alarak yol nereye giderse oraya gideceğim diye düşünebilirsiniz tabii ki ama plan yapmak her zaman hayat kurtarır. Özellikle de yolda olunca. Türkiye'de birçok kamp alanı mevcut. En azından bu kamp alanlarının bir haritasını çıkarıp bu yörüngeler üzerinde bir plan yapabilirsiniz.

2- Su Stoklamayı Unutmayın.

Karavanlarda su ve elektrik hayati önem taşır. Karavanlar da bu ihtiyaçlarını kamp alanlarında karşılayabilirler. Kamp alanlarında dinlenirken su deponuzu ve akünüzü şarj etmeyi asla ihmal etmeyin.

3- Hız kontrollerine her zaman uyun.

Karavanlar, arkalarının uzun olmaları nedeniyle belli bir hızda seyretmeliler. Bu nedenle 80 - 90 km üzerinde hız yapmamaya özen gösterin. Unutmayın arkanızda bir ev taşıyorsunuz.

4- Ağaç gölgelerine park edin.

Karavanda sabaha uyanmak herkesin hayali tabii ki. Ama sıcağın ortasına uyanmak sizi rahatsız edecektir. O yüzden konakladığınız yerde serin ve gölge olabilecek yerlere karavanınızı park edin. Sabah bu hareketin ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız.

5- Yanınızda varsa bisiklet getirin.

Konakladığınız bölgelerde doğaya karışmak ve etrafı keşfetmek hoş olabilir. Taşıyacağınız bisikletlerle etrafta bir tur atabilir ve doğayı iliklerine kadar hissedebilirsiniz.

Sıfır ya da ikinci el karavan almak için Truck1 ile hayalinizdeki karavanı siz de bulabilir ve kendinizi yollara atabilirsiniz. Dünyaca ünlü karavan markalarından seçiminizi yapabilir ve içerisini hayalinizdeki gibi düzenleyebilirsiniz. Hayat, yollarda olup yeni yerler keşfedince güzel.