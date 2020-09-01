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01 Eylül 2020 Salı 21:54

Kedilere Tuvalet Eğitimi Nasıl Kazandırılır?

Kedilere Tuvalet Eğitimi Nasıl Kazandırılır?
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Yeni doğmuş kedilerin tuvalet ihtiyaçlarını nasıl gidereceği konusunda aklınızda endişeler oluşabilir. Ancak şunu belirtmek isteriz ki yavru kediler annelerini taklit ederek günlük alışkanlıklarını kazanırlar. Buna tuvalet alışkanlıkları da dahildir. Henüz 21 günlük iken bu alışkanlıkları kazanmaya başlarlar.

Kedilerin tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kedi tuvalet kabı ve kedi kumuna ihtiyaç vardır. Bu ürünleri en kolay şekilde online petshoplardan temin edebilirsiniz. Online petshoplarda sürpriz fiyatlarla karşılaşmayacağınız gibi hızlı kargo ile kapınıza kadar gelir.

Kediler katı gıdaya geçtiğinde anneleri onları temizlemeyi bırakır. Bu süreçten sonra ise yavru kediyi sizin tuvalete alıştırmanız gerekir. Kedi tuvaletini yavru kedinin yaşam yerine yakın tutmak gerekir. Yavru kediler içgüdüsel olarak çok meraklı olduğundan belki kedi kumun bile tadına bakmak isteyebilir. Ancak birazcık yedikten sonra bunun bir yemek olmadığını anlayacaktır.

Kediniz ilk tuvaletini kabın dışına dahi yapsa sabırlı olmanız gerekir. Kabın dışındaki idrarı veya dışkıyı temizleyin. Temizlerken kullandığınız peçeteyi veya bezi kedi tuvaletinin içine koyun. Daha sonra ise diğer bölgede koku kalmayacak kadar temizlemeniz gerekir. Aksi halde yavru kedi tuvaletini o bölge olarak düşünebilir ve istenmeyen şeylerle karşılaşabilirsiniz.

Kedi Kumu Nasıl Olmalı?

Öncelikle piyasada birçok kedi kumu çeşidi olduğunu söylemek isteriz. Üretildiği ham maddeye göre çam ağacı, doğal, organik, silika gibi, kendi içinde ise topaklanan, topaklaşmayan, kalın, ince, kokulu kokusuz gibi birçok çeşidi vardır. Dilerseniz yavru kedinize tuvaleti eğitimi verirken, yani onu kedi kumu ile tanıştırdığınızda doğal ya da organik kedi kumlarından kullanmanızda yarar vardır. Yavru kediniz kumunu yemeğe kalktığında bir sağlık sorunu ile karşılaşmaması için bu tür ham maddeler oldukça işinize yarar. Bir sonraki tercihinizi ise kokusuz ve tozsuz kedi kumu olacak şekilde yapmalısınız. Çünkü yavru kedilerin akciğerleri oldukça küçüktür ve kedi kumunun tozlu olması, tozun ciğerlerine kaçmasına neden olabilir.

En Çok Tercih Edilen Kedi Kumu Hangisidir?

Kullanım amacı, kedilerin alışkanlığı gibi en çok kullanılan kedi kumu türü değişiklik gösterebilir. Ancak en çok tercih edilen ve bizim önerebileceğimiz kedi kumu çeşitlerinden biri de silika kedi kumudur. Silika kedi kumu süper emicidir ve kokuyu hapseder. Tek başına kullanılabildiği gibi diğer kumlarla karıştırılarak da kullanılabilir. Diğer kumlara göre silika kedi kumu daha uzun süre kullanıma uygundur.

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