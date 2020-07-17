Korayspor Çocuk Spor Ürünleri

Spor Yapan Çocuklar



Günümüz dünyasında çocuklarımızın hareketsiz bir yaşam tarzını benimsediğini söyleyebilir. 2000’li yıllara kadar doğan çocuklar sokak kültürünü benimsemiş ve bu kültürü bir sonraki nesillere aktarmayı görev olarak bilmişlerdir. Ancak gelişen teknoloji ve betonlaşma ile birlikte çocuklarımızın nefes alabilecekleri alanlar daraltılmıştır ve bu nedenle koşup eğlenecekleri zamanlarda evde bilgisayar tablet ve akıllı telefonlar başında oturmaya başlamışlardır. Hal böyle olunca çocuklar da hareketsizliğe e spor yapmamaya bağlı olarak bir çok hastalıklar baş göstermiştir. Hareketsiz bir yaşam tarzını benimsemek zorunda kalan çocuklarda büyüme ve gelişme ters yönlü olarak çalışmış ve olumsuz etkilere neden olmuştur. Ancak çocuklarımıza küçük yaştan itibaren hareketli ve sporla bütünleşecek bir yaşam sunabilirsek onlara hayatlarını değiştirebiliriz. Bunun ilk adımı da doğru, güvenilir, kaliteli ve rahat çocuk spor ürünlerini almaktır. Kendini her daim rahat hissedecek olan çocuklarımız için bu ürünleri, teknolojinin bizlere sunmuş olduğu internet aracılığı ile korayspor.com üzerinden sipariş edebilirsiniz.

Rahatlığın adresi

1983 yılında Bursa’da açılan mağazaları ile oldukça beğeni toplayan KORAY SPOR LTD.ŞTİ, bu başarısını sanal ortama da taşımıştır. Türkiye’nin ilk spor online adresi olan korayspor.com ile tüketicilerine 2005 yılından itibaren online olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bunların yan sıra çocuklara özel hazırlanan çocuk spor ürünleri ile Türkiye’nin ilk çocuklara özel departman mağazası olma özelliğini taşımaktadır. Değerli çocuklarımızın rahat ve konforlu bir yaşam sürmeleri, giydikleri kıyafetlerde ve kullandıkları ayakkabılarda rahat hissetmeleri ve en kaliteli ürünleri üzerlerinde taşımaları bizler için oldukça önemlidir. Onların rahat hissetmeleri biz korayspor çalışanlarını ve yönetimini de motive edecek ve daha fazla çalışma şevki içinde olacağız. Çocuklarımız için hazırlanan çocuk spor ürünlerinin her birinde kullanılan materyaller ve bu materyallerin kalitesi çocuklarımızın sağlığı açısından birden fazla testten geçirilmektedir. Bütün gününü okulda geçiren çocuklarımızın ayak sağlığı açısından en kaliteli ve güvenli ayakkabıyı kullanması önemlidir. Onların sağlığını en az sizler kadar düşünüyoruz ve buna yönelik olarak üretilmiş ürünleri satışa sunuyoruz. Ayrıca gün içerisinde giydikleri sweatshirt, t-shirt, eşofman gibi kıyafetlerin, kaliteli ve güvenilir bir adresten alınması gerekir. Çünkü tüm gün bu kıyafetlerin içerisinde olan çocuklar koşup eğlendikleri vakit terleyebilir ve bu nedenle hasta olabilirler. Korayspor olarak çocuklarımızın hasta olmaması adına ürettiğimiz tüm giysi ve kıyafetlerde en iyi materyallerin kullanıldığının garantisini verebiliriz. Onların terleme yolu ile hastalanmasının önüne geçebilmek için kaliteden asla ödün vermeyen firmaların ürünlerini korayspor.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Korayspor Çocuk Spor Ürünleri



37 yıldır canla başla çalışıp başarısına başarı katan bir yönetim kadrosu, takım ruhu ile çalışan uzman çalışma ekibi ile perakendecilik sektöründe var olan Korayspor, günümüzde 28 şube ile Bursa’da hizmet vermektedir. Önceleri sadece mağaza olarak kurulan Korayspor günümüzde sanal ortama geçiş yaptığı için dünyanın her yerinden sipariş kabul etmekte ve bu siparişlerin gönderimini sağlamaktadır. Özellikle kız çocukları için etekler, elbiseler, spor taytları; erkek çocukları için ise t-shirt, eşofman takımları, sweatshirt gibi ürünlerin satışını gerçekleştirmektedir. Dünyaca ünlü olan Nike, Adidas, Lacoste, Hummel, Reebok, Lumberjack, Slazenger, Harley Davidson, Jack-jones, Converse, Puma, Columbia, Jump, New Balance, Skechers, Vans, Tomy Hilfiger ve daha bir çok markayı bünyesinde bulunduran korayspor, çocuk ayakkabısı ile siz değerli müşterilerine hizmet vermekten mutluluk duymaktadır. korayspor.com üzerinden yapacağınız çocuk spor ürünlerinin kalitesi ve güvenilirliği konusunda sizlere garanti verebiliriz. Sizler için satışa hazır ürünleri hemen keşfetmek için korayspor.com a bekliyoruz.