Kyani sahtekarlığı gerçek mi?

Alaska yaban mersininden elde edilen Kyani, sağlık paketleri sayesinde dünyada milyonlarca kullanıcıyla bir araya geliyor. Güçlü ilaç anlamı taşıyan Kyani Alaska dilinden gelen bir kelimedir.

Kyani nedir? Kyani kurucuları Dick ve Gayle Powell araştırmaları sırasında Alaska yabanmersini ile karşılaşır. Alaska’da yaşayan kabileler üzerinde araştırma yapan bilim adamları kabilenin güçlü bağışıklık sistemlerine hayran kalırlar. Kabilede kalp hastalıkları ve diyabet gibi yaygın hastalıkların bulunmadığına göre araştırmacılar bunun nedeninin yaban mersininden geldiğini anlamış olur.

Kyani Başlangıç Paketleri

Kyani başlangıç paketleri günümüzde en çok tercih edilen ürünlerden bir tanesidir. Knayi başlangıç paketleri sayesinde sağlıklı bir hayata merhaba diyebilirsiniz. Vahşi Alaska yaban mersini, Kyäni’nin temelini oluşturur. Kyani günümüzde milyonlarca kişiyle buluşmaya devam ediyor. Kyani sahip olduğu başlangıç paketleri ile global olarak yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor. İnternet ortamında çıkan Kyani mağdurları gibi haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Piyasada yer besin takviyelerinin içerisinde koruyucu ve kimyasallar yer alır. Ancak Kyani’de bu maddeler yer almaz. Kyani Ürünleri herhangi bir ısıl işlem görmeden sıvı ekstraksiyon yöntemi ile hazırlanır.

Kyani Nitro

Kyani Nitro vücudun doğal Nitrik Oksit ihtiyacını karşılamak için hazırlanmıştır. Yaşam Molekülü adıyla bilinen Nitrik Oksit, vücudun hücre onarımına yardımcı olur. Nitro FX sentetik bir ürün değildir. Noni ekstresi mide asidi ile reaksiyona geçerek nitrik oksit oluşumuna yardımcı olur. Sağlıklı ürünlerinin satış grafiğini yükselten Kyani, markası sağlık ulaştırmaya devam ediyor. Kyani ürünleri arasında bulunan Kyani nitro boni bitkisinden üretiliyor. Vücudumuzun doğal yollardan nitrik oksit üretimine katkıda bulunan noni bitkisi, Pasifik kıyılarında yetişen bir türdür. Kyani vücudumuzun ihtiyacı olan tüm vitamin ve minerallerin alınmasına yardımcı olur.

Kyani Sunset

Kyani Sunset kapsülü içerisinde domuz yağı veya sığır katkısı bulundurmuyor. Kapsül jelatini sadece balık kıkırdağından elde ediliyor. Tamamen doğal ürünlerden bir araya gelen Sunset Helal Sertifika’ya sahiptir. Bununla beraber Gıda, Tarım ile Hayvancılık Bakanlığı tarafından da onaylı bir üründür. Kyani Sunset Japonya’da yılın en iyi ürünü ödülüne layık görülmüştür. Omega 3 vücudumuzun genel sağlığı için son derece önemli bir yağ asididir. Peki en iyi Omega 3 kaynağı hangisidir? En iyi omega 3 kaynağı morina, somon ve alabalıklarda bulunur. Kyani Sunset Alaska somonlarından elde edilir. Yağda çözünen besinlerden oluşan Sunset, akşam saatlerinde kullanılır. Kyani’nin kurucuları Dick ve Gayle Powell tarafından keşfedilen Alaska somunları yüksek besin değeri sayesinde sizlere mükemmel bir Omega 3 desteği sunar.

Kyani Vitamin

Kyani vitamin takviyesi ile dünya çapında yaşam kalitesini arttırmaya devam ediyor. Günümüzde milyonlarca kişi Kyani vitamin paketlerinden yararlanıyor. Yıllarca süren araştırmalardan sonra elde edilen Kyani, dünyanın dört bir tarafına sağlık dağıtıyor. Özel bitki özelerinden yapılan Kyani sağlığınızı maksimum seviyeye çıkarabilmek için vitamin destek paketlerini sunuyor.

Vücudumuz sürekli olarak kendini yenilemesi gerekir. Vücut mekanizmasının doğru şekilde çalışabilmesi için dışarıdan destek alması gerekir. Fakat günümüzde besinlerin yeterlilikleri hızla azalmaya başlaması yetersiz beslenmememize neden olur. Kyani ürünleri vücudunuzun eksiksiz şekilde çalışabilmesi için günlük gerekli bütün yapı elementlerini içerisinde bulundurur.

Kyani Ürünleri

Kyani sunduğu sağlıklı yaşam çözümleri sayesinde sağlığınıza katkı sunmaya devam ediyor. Sağlık Üçgeni, yıllarca süren araştırmalar sonunda geliştirildi. Noni bitkisi özü ile hazırlanan Kyani ürünleri günümüzde milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Sağlık Üçgeni konseptiyle sizlere maksimum seviyede destek sunan Kyani ayrıca cildiniz için en önemli bakım ürünlerini sunuyor. Fleuresse, Kyani’nin gıda takviyesi alanında temel maddelerini kullanarak cildinize güzellik katıyor. Kyani konseptinin sunmuş olduğu güç cildinizde de etkisini gösteriyor. Kyani ürünleri ile sizde yeni bir hayata merhaba diyebilirsiniz. Kyani, sağlıklı paketlerden oluşan 3+1 sistemi üzerinden hizmet veriyor. Knayi network ağına katılarak sizde bu kazanca ortak olabilirsiniz. Alanında uzman bilim adamlarından görüşler alınarak hizmet hayatına giren Kyani firması zamanla daha fazla insana sağlık sunmaya başlamıştır. Knayi sağlıklı yaşam paketleri sayesinde sizde gün içerisinde daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz. Sizde bu benzersiz formülle tanışarak sağlık ve kaliteyi bir arada bulabilirsiniz. Alaska’da yer alan yabani bitkilerden elde edebilen Knayi günün her saati ihtiyacınız olan vitamin ve mineral desteğini sizlere sunmayı başarıyor. Bu ürün sayesinde vücudunuz temek vitamin ve mineral desteğini alıyor.