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16 Mayıs 2021 Pazar 16:53

Maç sonu kutlaması ile düşman ablukasında Filistin'e destek protestosunu karşılaştırdılar!

Süper Lig'de şampiyonluk akşamı tam kapanma gününe denk gelince bazı taraftarlar kuralları ihlal ederek sokak kutlamalarına katıldı. Gece boyunca yaşanan münferit bekçi-vatandaş tartışmaları Filistin düşmanlarını ortaya çıkarttı.

Maç sonu kutlaması ile düşman ablukasında Filistin'e destek protestosunu karşılaştırdılar!
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Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup een Beşiktaş, Süper Lig şampiyonu oldu. Şampiyonluk maçı tam kapanma dönemine denk gelince bazı vatandaşlar kuralları ihlal ederek sokağa çıktı. Emniyet güçleri kutlama yapanları uyararak evlerine dönmelerine istedi.

Filistin düşmanları ortaya çıktı!

Sokakta yaşanan münferit bekçi-vatandaş kavgaları ise istenmeyen görüntülere sebebiyet verdi. Bekçilerin vatandaşlarla kavgası öte yandan içimizdeki Filistin düşmanlarını da ortaya çıkarttı.

Maç sonu kutlaması ile Filistin'e destek protestolarını karşılaştırdılar!

Bekçilerin tutumunu eleştiren bazı sosyal medya kullanıcıları; ümmet adına Müslümanların kutsalı Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinlilere, Türkiye'de verilen desteği hedef aldı. Gazze bombardıman altındayken İsrail Başkonsolosluğu önü ile camilerde yapılan protestoları ve duaları, maç sonu kutlamaları ile karşılaştıran bir takım sosyal medya kullanıcıları, hükümeti de hedef aldı.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları

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