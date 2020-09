Sağlık alanında kullanılmakta olunan ürünler oldukça geniş bir skalaya sahiptir. Bu ürünlerin pek çoğunun her bir sağlık kuruluşunda bulunması da zorunlu haldedir. Çünkü sağlık malzemelerinin, tıbbi malzemelerin her birinin sağlığı iyileştirme ve koruma konusunda önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu yazımızın ana konusunu olan muayene eldivenleri de her sağlık kuruluşunda bulunması zorunlu olan, öncelikle hijyen amacı ile, yani dolayısıyla sağlığın korunması amacı ile kullanılan ürünlerdendir. Aynı zamanda bu önemli sağlık malzemesini evlerimizde, iş yerlerimizde, günlük hayatımızda da gerekli alanlarda kullanmaktayız.

Bu yazıda muayene eldivenleri hakkında pek çok farklı soruyu ele aldık ve en net cevapları sizlere sunduk. Yazıda ilk olarak muayene eldiveni nedir sorusunu göreceksiniz. Sonrasında da muayene eldivenleri ne amaçla kullanılır, muayene eldiveninin kullanım şekli nedir, muayene eldiveninin çeşitleri nelerdir, en kaliteli muayene eldivenleri hangileridir ve daha pek çok soruyu başlıklar halinde göreceksiniz.

Yazıyı okuduktan sonra en uygun fiyatlara en kaliteli muayene eldivenlerine sahip olmak için sitemizde ilgili kategoriden alış verişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Muayene Eldiveni Nedir?

Muayene eldiveninin ne anlama geldiğini şu şekilde açıklayalım: Muayene eldiveni özellikle de sağlık alanında kullanılan önemli bir hijyen ürünüdür. Sağlığın korunmasında, hastalık geçişini önlemekte en önemli malzemelerden bir tanesidir. Çünkü tek kullanımlık olan steril muayene eldivenleri sayesinde doktordan hasta kişiye ya da hasta kişiden dokta muayene ya da operasyon esnasında herhangi bir bakteri, virüs, mikrop aktarımı gerçekleşmez. Kısacası muayene eldivenleri her sağlık kuruluşunda hijyen amaçlı kullanılmakta olunan önemli sağlık ürünlerinden biridir.

Peki, - daha detaylı olarak - muayene eldivenleri ne amaçla kullanılır? Neden muayene eldivenini kullanmak gerekmektedir? Bu soruların yanıtlarını bir sonraki başlığımızda görebilirsiniz.

Neden Muayene Eldiveni Kullanmalısınız?

Muayene eldivenini kullanmanız hem hasta sağlığı için hem de sizin sağlığınız için çok büyük bir önem taşır. Muayene eldivenini niçin kullanmanız gerektiğini şu şekilde maddeler halinde sizlere açıklayalım:

Yukarıda muayene eldiveninin hijyen amaçlı kullanılıyor olduğunu belirtmiştik. Muayene eldivenleri steril eldivenlerdir ve tek kullanımlıktırlar. Yani bir hasta ile olan doğrudan temasınızda kullandığınız muayene eldivenini tekrar bir başka hasta üzerinde kullanamazsınız. Böylece herhangi bir mikrobun, bakterinin ya da bir hastalığın yayılmasını önlemiş olursunuz.

Muayene eldivenleri sizin sağlığınız için de önemlidir. Çünkü hasta kişiden size olası bir mikrop, virüs ya da bakteri geçişini büyük ölçüde engeller. Böylece muayene eldiveni sayesinde sağlıklı, doğru bir muayene ya da operasyon geçirmiş olursunuz.

Kısacası muayene eldivenini sağlığın korunması için kullanmak zorundasınız. Herhangi bir hastalığın yayılımını engellemek, buna müsaade etmemek için kullanmalısınız. Sağlıkta büyük önem taşıyan hijyen koşullarını doğru şekilde sürdürmek için bu ürünleri kullanmalısınız.

Muayene eldivenlerini neden kullanmanız gerekiyor olduğu konusu bu şeklidedir. Eğer maddelerde anlatmış olduğumuz şeylerin bilincinde olur iseniz bir sağlık çalışanı olarak işinizi doğru biçimde yapmış olursunuz.

Şimdi muayene eldivenlerini nasıl kullanmanız gerektiği konusuna geçiş yapalım. Sıradaki başlığımız bu konu ile ilgilidir.

Muayene Eldivenleri Nasıl Kullanılmalıdır?

Muayene eldiveni kullanır iken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunur. Ancak bu noktalara dikkat eder iseniz doğru bir kullanımdan söz edebiliriz. Şimdi sizlere muayene eldivenini nasıl kullanmanız gerektiğini, dikkat etmeniz gereken noktaları sıralayalım:

Muayene eldivenleri tek kullanımlık eldivenlerdir. Uzun süreli kullanılmamalı, kullanılsa da sürekli steril hale getirilmelidir. Bir hasta üzerinde kullanmış olduğunuz muayene eldivenini kesinlikle bir başka hasta üzerinde kullanamazsınız. Steril etmiş olsanız da başka hastada kullanmanız asla doğru değildir.

Muayene eldivenini kullandıktan sonra tıbbi atık kutusuna kullanmış olduğunuz eldiveni atmalısınız. Böylece eldiven hiçbir yere temas etmeden doğrudan tıbbi atıkların arasına gidecektir ve olası bir hastalık yayılımı engellenmiş olunacaktır.

Muayene eldivenleri türleri arasında kesiklere dayanıklı olan modeller olsa da siz yine de dikkat etmeli, her şeyden önce hijyeni göz önüne almalısınız. Bu sebep ile tırnaklarınızın kısa olması eldiven kullanımında her zaman çok daha iyidir.

Muayene eldiveninin steril olduğundan emin olmalısınız. Daha önce kimsenin kullanacak olduğunuz muayene eldivenine temas etmediğinden emin olmalısınız. Çünkü eğer biri temas ettiyse ve eldivene herhangi bir bakteri, mikrop bulaştıysa o eldiveni hasta üzerinde kullandığınız zaman kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden muayene eldivenlerini kullanmadan önce kendiniz de eldivenleri sterilize etmelisiniz.

Muayene eldivenlerini bu şekilde kullanmalı, bu maddelerde anlattıklarımıza dikkat etmelisiniz. Bu sayede muayeneniz ya da operasyonunuz sağlıklı ve doğru biçimde sürecek ve tamamlanacaktır. Peki, muayene eldivenlerinin türleri nelerdir? Şimdi bu konuya geçelim.

Muayene Eldivenlerinin Türleri Nelerdir?

Muayene eldivenlerinin türlerinden bahsedecek olur isek ilk olarak 3 ana muayene eldiveni türünden söz edebiliriz. Bu 3 ana tür şunlar olarak belirlenmiştir: Lateks, vinil ve nitril muayene eldivenleri. Bu muayene eldivenleri türlerinden her biri önemli alanlarda kullanılmakta, insanlar tarafından sık sık tercih edilmektedir. Şimdi bu 3 farklı muayene eldiveninden detaylı şekilde bahsedelim:

Lateks muayene eldiveni: Lateks türü muayene eldiveninin en çok tercih edilen eldiven türü olduğunu görürüz. Bu eldiven oldukça esnek bir yapıya sahiptir ve insan eline tam oturur. Pudralı ya da pudrasız seçenekleri vardır ve pudraya karşı alerjisi olan kişiler pudrasız çeşidini rahatlıkla kullanabilir. Ana malzemesi doğal kauçuktur ve kauçuk maddesine alerjisi olan insanların bu eldiveni kullanmaması gerekmektedir. Sitemizde de satışını yaptığımız bu eldivenleri 10lu, 50li ya da 100lü kutularda bulabilirsiniz. Aynı zamanda eldivenlerin boyutları da vardır (S, M ve L) ve bu kendi elinizin boyutuna uygun olan boyutunu kolayca satın alabilirsiniz.

Vinil muayene eldiveni: Eğer lateks eldivendeki kauçuk ya da pudraya alerjiniz var ise bu eldiveni tercih edebilirsiniz. Bu eldiven anti alerjiktir. Özellikle gıda ya da kozmetik alanında kullanılması tercih edilir çünkü bulaşıcı hastalıkların iletimini kesmede büyük bir etkisi bulunmaz. Fakat sürekli steril halde kullanacak, dikkat edecek iseniz ürünü tercih edebilirsiniz. Sitemizde de bu eldivenlerin satışlarını farklı kutu seçenekleri ve boyut seçeneklerinde yapmaktayız.

Nitril muayene eldiveni: Bu eldiven türü en dayanıklı ve kullanışlı eldiven türüdür. Eldivenin parmak kısımlarının uçlarında pürüzlü bir yüzey ulunur, bu da nesneleri tutmanızı kolaylaştırır. Aynı zamanda yarı esnek bir yapısı vardır. Geçirgenlik düzeyi diğer eldivenlere göre çok azdır. Vinil eldivendeki bulaşıcı hastalıkları iletme sorunu bu eldivende kesinlikle olmaz. Tam koruma sağlar. Bu eldiven türü de diğer müşterilerimiz tarafından çok fazla tercih edilen ve sipariş edilen eldiven türlerindendir.

Muayene eldivenlerinin türleri bunlardır. Sitemizde bu 3 ana muayene eldivenini de en iyi markalardan en uygun fiyatlara görebilir ve sahip olabilirsiniz. Bu konuyu öğrendiğinize göre şimdi muayene eldivenlerini en güvenilir şekilde nerelerden satın alabileceğinizi sizlere söyleyelim.

Muayene Eldivenini Nereden Satın Alabilirim?

Eğer çalışıyor olduğunuz sağlık kuruluşunda poliklinikte, sağlık ocağında, hastanede, veterinerlik merkezlerinde ve benzeri yerlerde yeteri kadar muayene eldiveni bulunmuyor, muayene eldivenine ihtiyaç duyuluyor ise hiç zaman kaybetmeden hemen bu önemli ürünlere sahip olmalısınız. Çünkü muayene eldivenleri her an ihtiyaç duyulan en önemli ürünlerdir.

Muayene eldivenini satın en güvenilir şekilde satın alabilmeniz için pek çok farklı alternatif bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi eskiden daha çok tercih edilen toptan satış yapan mağazalar, dükkânlardır. Bir diğeri ise internet üzerinden alış verişi gerçekleştirmektedir.

İnternetten Muayene Eldiveni Satın Almak

İnternet ürerinden muayene eldivenini satın almak son yıllarda daha çok tercih edilmektedir. Artık çoğu alış veriş, internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Önemli olan güvenilir, kaliteli malzemeler satan iyi bir firma bulmaktır. Bizler senelerdir sağlık malzemelerinin satışı yapıyor ve sağlık alanında pek çok kuruluşa hizmet veriyoruz. Kaliteli ve uygun fiyatları ürünlerimiz ile ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılıyoruz. Eğer siz de muayene eldivenlerine ihtiyaç duyuyor ve en kısa zamanda satın almak istiyor iseniz sitemiz size yardımcı olacaktır. Dilerseniz toptan satın alım işlemi de gerçekleştirebilirsiniz.

En İyi Muayene Eldiveni Markaları

Eğer kaliteli bir sağlık ürünü almak istiyor iseniz doğal olarak en bilinen, en çok tercih edilen marklardan satın almak istersiniz. Sitemizde tüm bu markaların ürünleri bulunmaktadır. İnsanların en çok tercih ettiği, ürünlerinden memnun kaldıkları markaların muayene eldiveni ürünlerinin de satışını aktif olarak yapıyoruz. Sitemizde pek çok farklı, bilinen marka bulunmaktadır ve dilediğiniz markanın ürününü hemen satın alabilirsiniz.

Muayene Eldiveninin Kullanım Alanları

Muayene eldiveninin kullanım alanları arasında şunlar bulunur:

Sağlık kuruluşları. Hastaneler, aile hekimlikleri, veteriner hekimlik merkezleri, sağlık ocakları, poliklinikler vs.

Gıda ve kozmetik sektörü.

Hizmet sektörü.

Ev, iş yerleri, okullar vs.

Muayene Eldiveni Fiyatları

Muayene eldiveni fiyatları hakkında sizlere şunları söyleyebiliriz: Genel fiyatlar eskiye oranla daha uygun haldedir. Bütçeleri aşmayan fiyatlar sayesinde her insan bu önemli sağlık, hijyen ürünlerine sahip olabilmektedir. Fakat fiyatlar konusunda dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Bunları şöyle açıklayalım:

Bazı yerler muayene eldivenlerini olmaları gereken fiyatlardan çok daha yüksek fiyatlar ile satmaktadırlar. Bu durumda da fiyatlar bütçeyi aşar hale gelmektedir ve ihtiyaçlar karşılanamamaktadır. Lütfen olması gereken fiyatlardan daha yüksek fiyatlara satış yapan yerlere dikkat edin.

Bazı yerler ise olması gerekenden çok daha ucuz, düşük fiyatlar ile satış yapmaktadırlar. Bu yerlerde ise dikkat etmeniz gereken şey ucuz muayene eldivenlerinin kaliteli olup olmadığıdır. Genelde bu ürünler hijyenik olmayan koşullarda üretilirler ve ürünler elbette steril özellikte değildir. Kalitesiz malzemeden yapılmışlardır. Bu sebep ile de sağlığı büyük bir tehlikeye sokarlar. Lütfen bu tarz yerlerden de uzak durun.

Sitemizde satışını yapıyor olduğumuz muayene eldivenleri en bilinen markaların ürünleridir. Kalitelidirler ve steril halde size ulaştırılırlar. Fiyatları ise olabilecek en uygun fiyatlardır. Yani, ürünler olması gereken fiyatlara sahiptirler. Ürün detayları kısmında ürünün hangi malzemeden yapıldığı gibi pek çok farklı özelliği de görebilir ve emin olabilirsiniz.

Muayene eldiveni fiyatları hakkında bunları söyleyebiliyoruz. Saydığımız bu 3 maddeye dikkat etmeniz önemlidir. Ürünü satın alır iken fiyatlar konusunda bunları ön planda tutmalısınız. Sağlık alanında kullanacağınız ürünün kalitesi, fiyatından sizin için daha önce gelmelidir.

Muayene eldivenleri hakkında sizlere bu bilgileri verebiliyoruz. Eğer aklınızda başka sorular da var ise hemen bizimle canlı destek bölümümüzden ya da telefon numaramızdan iletişime geçebilirsiniz. Sitemiz 7 / 24 hizmete açık durumdadır ve dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca sitemizde muayene eldivenleri gibi diğer tüm sağlık malzemeleri de bulunmaktadır. Bu malzemeleri incelemek, ihtiyacınız olanları satın almak istiyor iseniz de www.medikalgross.com sitesine girip ürünleri görebilirsiniz.