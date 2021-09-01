Pandemi Döneminde Online İş Görüşmesi

Günümüzde yaşanan salgın ortamı birçok alanda etkisini sert bir şekilde göstermektedir. İnsanlar arasındaki ilişkinin belirli bir seviyeye taşınmasına ve aradaki mesafenin artmasına neden olan bu salgının, giderek artması sonucunda bazı konularda yeniliklerin yapılması kaçınılmaz olmuştur. Bu konularda özellikle teknolojik gelişmeler değerlendirilmekte ve yapılacak işlemlerin bu teknolojik gelişmelerin kullanılarak yapılması sağlanmaktadır.

Bu durumun kaçınılmaz olması hem ikili ilişkilerin devam ettirilebilmesi hem de gerekli olan çalışmaların aksatılmadan yapılabilmesi için zorunlu hale gelmiştir. İnsanların, görüşmek zorunda olduğu ve özellikle ikili ilişkileri yakın şekilde olmasa dahi bir şekilde gerçekleştirebilmesi gerekeceğinden dolayı bu kaçınılmaz durum, farklı şekillerde yapılmaya devam etmektedir. Özellikle iş görüşmeleri bu alanda en fazla etkilenen durumların başında yer almaktadır.

Klasik olarak gerçekleştirilen iş görüşmeleri sırasında işveren ile iş başvurusu yapan kişinin bir araya gelerek konuşması ve bu konuşma sonucunda kararın verilmesi sağlanmaktaydı. Pandemi koşullarının göz önünde bulundurulması ile birlikte gerçekleştirilmesi gereken bu görüşmelerin, sanal ortam üzerinden yapılması daha uygun görülmektedir. Online görüşme olarak ifade edilen bu konuşmanın, klasik iş görüşmesinden farklı olmadığını bilmelisiniz. Buradaki tek değişiklik aynı ortamda iki tarafın konuşmalar sırasında aynı ortamda bulunmuyor olmasıdır.

Bununla birlikte iki tarafında gerçek ortamda ve sanki yüz yüze bir şekilde konuşma yapıyormuş gibi hissetmesi ve davranması oldukça önemlidir. Özellikle iş başvurusunda bulunan kişilerin bu konuyu ciddiye alması ve online görüşme sırasında herhangi bir ciddiyetsizliğin ortaya çıkmaması adına gerekli olan önlemleri alması gerekmektedir. Sonuç itibarıyla görüşme yapacağınız kişi yanınızda olmasa dahi sizi gören ve duyan bir pozisyonda karşınızda duruyor olacaktır. Bundan dolayı gerçek bir iş görüşmesi kıvamında geçebilmesi için gerekli üzeni göstermeniz oldukça önemlidir.

Ayrıca gerekli özenin gösterilmemesi ve üstünkörü bir hazırlık yapılarak bu görüşmeye katılmak, olumsuz sonuç alınmasına neden olacaktır. Online görüşme birçok faydayı aynı anda sağlayacaktır. Özellikle pandemi döneminde mesafenin korunabilmesi ve iki tarafında sağlıksal anlamda kendisini güvende hissetmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte online iş görüşmesi işe alım süreçlerini hızlandırmaktadır. Ayrıca zaman konusunda çok büyük tasarrufların ortaya çıktığı unutulmamalıdır.

Görüşmelerin online olarak yapılıyor olması, trafik ve ulaşım gibi sorunların da ortadan kalkacağı bilinmelidir. Ayrıca bu tur görüşmelerde kişinin aynı şehirde hatta aynı ülkede dahi olması gibi bir zorunluluk olmayacağından dolayı daha pratik bir görüşme sağlanmış olacaktır. Bundan dolayı online görüşmelere başlamadan önce mutlaka bazı noktalara dikkat etmelisiniz.

Kamerayı Kontrol Edin

Online görüşmelerin en önemli aşamalarından birisi kamera olacaktır. Görüntü kalitesi çok düşük olmayan bir kameranın kullanılması oldukça önemlidir. Çekim kalitesinin düşük olması, iş görüşmesinde çeşitli sorunlara neden olabileceği ve işverenin sizinle ilgili ilk izlenimlerini oluşturamamasına neden olacağından dolayı bu konuda dikkatli davranmanız ve gerekli özeni göstermeniz gerekmektedir. Bunun için illaki çok pahalı bir kamerayı satın almanız gerekmeyecektir. Sadece sizi net bir şekilde gösterebilecek bir kamera olması yeterli olacaktır.

Sesi Kontrol Edin

Görüşme sırasında önemli olan bir diğer husus ise sesimizin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde karşı tarafa iletilebilmesidir. Kendinizi ne kadar iyi ifade ediyor olursanız onun mikrofonun kalitesiz olması ya da arızalı olmasından dolayı sesinizin karşı tarafa aktarılmasında çeşitli sorunlar yaşanabilecektir. Bu gibi olumsuz bir durumla karşılaşmamak için görüşme öncesinde görüntü ve ses kalitesini kontrol etmeniz ve herhangi bir sorun olmadığına kanaat getirmeniz oldukça önemlidir. Ses kalitesinin online iş görüşmesinde dikkat edilmesi gerekenler arasında belki de en önemli detay olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız.

Nötr Bir Arka Plan

Görüşme sırasında karşı tarafın dikkatini dağıtabilecek arka plan kullanımından uzak durmanız en doğru tercih olacaktır. Özellikle göz yormayan ve sade bir arka plan tercihi oldukça yerinde bir karar olacaktır. Bu durum karşı taraf üzerinde çeşitli olumsuzluklara neden olabileceğinden dolayı bu konuda da dikkatli olmanız oldukça önemlidir.

Profesyonel Giyinin

İş görüşmesini her ne kadar karşılıklı olarak yapmıyor sana da özellikle giyim konusunda çok dikkatli olmalısınız. Bu konuda gerekli özenin göstermemesi halinde görüşmenin olumlu bir şekilde sonuçlanmasını beklememelisiniz. Özellikle normal şartlarda iş görüşmesine hangi kıyafetlerle gizliyorsa online görüşmede de yine aynı kıyafetlerin giyilmesi oldukça önemlidir.

Göz Teması Önemli

İş görüşmelerinde ki en önemli detay konuşan ile dinleyen arasında kurulan göz temasıdır. Karşılıklı oturarak yapılan iş görüşmelerinde göz temasının kurulabilmesi kolay bir şekilde yapılırken online görüşmelerde bu durum oldukça zor olacaktır. Birçok kişi online görüşmelerde bilgisayar ya da tablet ekranına odaklandığından dolayı göz teması kurmaması mümkün olmamaktadır. Karşınızdaki kişiyle göz teması kurabilmek için konuşurken kameraya bakmanız yeterli olacaktır.

CV'yi Hafife Almayın

İş görüşmelerinde oldukça önemli olan CV hazırlığı, online görüşmelerde de çok önemlidir. Özellikle işverenin sizi değerlendirmesi ve hakkınızda genel bir bilgiye sahip olabilmesi için gerekli olan bu çalışma için oldukça dikkatli bir hazırlık içinde olmanız gerekmektedir. Bu hazırlığın yapıldığı esnada gerekli olan araştırmaları yapmakla birlikte CVMaker isimli platformdan yardım da alabilirsiniz.

Profesyonel CV hazırlamanız konusunda size yardımcı olacak bu platform sayesinde özellikle herhangi bir eksiği olmadan CV hazırlama işlemini tamamlamış olacaksınız. Bununla birlikte CV’nin düzenlenmesi ve hangi bilgilerin hangi şekilde yazılması gerektiğini de öğrenmiş olacaksınız. Son dönemde iş görüşmelerinin online olarak yapılıyor olması, bazı iş arayan kişilerin CV konusunda daha dikkatsiz davranabilmesine neden olabilmektedir. Bu hafife alma durumu ise özellikle iş başvurularında yapılmaması gereken davranışlardan birisi olarak kabul edilmelidir. Aksi takdirde tüm emeklerin boşa gitme durumuyla karşı karşıya kalabileceklerdir.