Patent, gerçek ya da tüzel kişilerin fikir ve buluşlarını kanuni açıdan korumaları ve bunların kullanım haklarına sahip olmaları amacıyla edinmeleri gereken bir belgedir. Patent çeşitleri, genel olarak başvuru şekline göre değişir. “Patent çeşitleri nelerdir ve ne işe yarar?” diye merak ediyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz.

Kaç Çeşit Patent Vardır?

Fikir ya da buluşunuz için patent tescili yaptırmak istediğinizde üç başlığa ayrılan patent çeşitlerinden birini tercih edebilirsiniz.

Patent çeşitleri hem konuları hem de başvuru tarzına göre farklılık gösterebilir. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken size en çok uyan patent türü için başvurmanızdır. Böylece siz ve başvuruyu değerlendirecek kişi ya da kurumlar için büyük kolaylık sağlanmış olur.

Patent Türleri

Patentin konusu olan fikir veya buluşun türü ya da tescil süresince izlenen yollara bağlı olarak patent sistemi de farklılık gösterir. Peki, patent türleri nelerdir?

İncelemeli Patent

İncelemeli patent türünde patent tescilinin başvuru yöntemi ön plandadır. İncelemeli patent başvurusu yaptığınızda araştırma raporunun yayınlanmasından sonra, buluş ya da fikir inceleme talebiyle patent sürecini başlatmış olursunuz.

Bu süreçte fikir veya buluşunuzun 3 belirgin kritere uyması gerekir. Yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik olarak belirlenen bu kriterler eksiksiz olarak tanımlanmak zorundadır.

İnceleme talebini başlatabilmek için araştırma raporunun yayınlanmasından sonra size 3 aylık bir süre tanınır. Patent başvurunuzu bu 3 aylık süre içerisinde mutlaka yapmalısınız. Aksi takdirde patent başvurunuz iptal olur.

Başvuru talebinizin incelenmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurmanız gerekir. Aksi durumda sistem tarafından incelemesiz patent sistemini tercih ettiğiniz varsayılır.

Ayrıca, incelemenizin yapılabilmesi için 6 aylık itiraz süresinin dolması ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tespit edilen inceleme ücretinin de ödenmesi gerekir. İncelemeli patent belgesine sahip olmanız haklarınızın 20 yıl süreyle koruma altına alınmasını sağlar.

İncelemesiz Patent

İncelemesiz patentin diğer patent türlerinden farklı olarak 7 yıl koruma süresi mevcuttur. Ancak başvurunuz sonrasında ayrıca incelemeli patent için de başvuru yaparsanız ilgili koruma süresini 20 yıla dek uzatabilirsiniz.

Bu durumda ilave incelemeye gerek kalmadan patent başvurunuzun konusu olan buluşunuz veya fikriniz 7 yıl süreyle korunur. İnceleme raporu belli bir ücret gerektirdiğinden incelemesiz patent, size daha az maliyetle ve daha kısa sürede patent tescili elde etme imkanı sağlar.

Faydalı Model

Faydalı model, çok daha küçük fikir ve buluşlar için geçerlidir. Bu nedenle faydalı model patent çeşidi için ayrıca bir araştırma ve incelemeye gerek duyulmaz.

Faydalı model patenti için başvuru yaptıktan sonra buluşunuz ilgili resmi patent bülteninde 18 ay içinde yayına alınır. Bu süre içerisinde üçüncü şahısların itiraz edip etmeyeceği beklenir. İtirazlar gelirse bu itirazlara cevap verilir ve sonrasında faydalı model belgesi düzenlenir.

Faydalı model belgesi aldığınızda fikir veya buluşunuz için 10 yıllık koruma süresi hakkı elde edersiniz. Bu özelliklerinden dolayı faydalı model hızlı, masrafsız ve kolay bir patent çeşidi olarak karşımıza çıkar.

“Patent çeşitleri nedir?” sorusunu detaylı bir şekilde cevapladık. Eğer bir buluşunuz varsa ve patent almaya karar verdiyseniz sürecin ayrıntılarını kaçırmamak, işlemleri eksiksiz ve hızlıca tamamlamak için Destek Patent’le iletişime geçebilirsiniz.