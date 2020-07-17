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17 Temmuz 2020 Cuma 15:57

Rashid İbrahimov

Rashid İbrahimov
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Mücevherat sektörünün tanınan simalarından olan Azerbaycanlı genç iş adamı Rashid İbrahimov, Bakü’de doğdu. Çocukluğu Ukrayna’da ve Rusya’nın Moskova şehrinde geçen İbrahimov, 7 yıldan bu yana Türkiye’de yaşıyor. Sportif yaşamı ile dikkat çeken Rashid İbrahimov, eğitimini spor akademisinde tamamlayarak erken yaşlardan itibaren iş hayatında yer edindi.

Ailesinden bu yana kuşaklar boyunca aktarılan mücevherat işini geliştirerek 8 yıldır mesleği haline getiren başarılı iş adamı, ünlü mücevher üreticilerinden olan Collection Jewellery markasının ortağı durumunda. İş kollarına turizmi de ekleyen İbrahimov aynı zamanda Skyfall Turizm’in de sahibidir.

Mücevherat sektöründeki başarısı ve tecrübesini global alana taşımak isteyen Rashid İbrahimov, kendi mücevher markasını oluşturarak dünya çapında bilinen bir isim haline getirmeyi vizyon edinmiştir. Annesini idolü olarak gören İbrahimov, annesinden aldığı enerji ve kararlılığı iş ve özel yaşamında kendisine kılavuz haline getirdiğini belirtiyor.

Çocukluğundan bu yana birçok ülkede yaşamış olan Rashid İbrahimov, tam bir seyahat tutkunu. Rusça, Türkçe, Azerice ve İngilizce gibi birçok dili konuşabilen iş adamının diğer büyük tutkusu ise koleksiyon haline getirdiği klasik arabalar. Tekne kullanmayı da çok seven ve hareketli bir yaşama sahip olan İbrahimov’un hayatında spor olmazsa olmaz. İbrahimov, aynı zamanda fanatik bir Galatasaray taraftarı.

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